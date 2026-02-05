「フードバンクちば」に食品を寄贈

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、当行役職員から寄せられた食品および当行内の備蓄食品（乾パン）、当行役職員が毎月募金を行っている「ちば興銀ともしびの会」を財源として県内企業から調達した食品（お菓子）を、フードバンクちば（代表 菊地 謙）へ寄贈いたしました。

フードバンクちばは、「食品ロスの削減」と「困窮者への食品支援」を目的とし、品質に問題がないにも関わらず、包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で破棄されてしまう食品や、各家庭で消費しきれない食品を企業や個人から引き取り、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動を県内で精力的に展開しています。当行はこうした活動に賛同し、当行役職員から寄せられた食品など約238kg分を同団体に寄贈いたしました。

当行はこれからも、SDGsへの取組みを通して、地域の課題解決へ積極的に取り組んでまいります。

フードバンクちば 菊地 謙 様（写真左）、株式会社千葉興業銀行 常務執行役員 井上 宏人（写真右）