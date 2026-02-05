「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」が“ラテ専用ミルク”使用で、さらに美味しくなってリニューアル

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「クラフトボス」コーヒーシリーズから「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を２月２４日（火）よりリニューアル発売します。

「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」は、昨年のリニューアルを機に、カフェユーザーをはじめとする、普段ペットボトルコーヒーになじみのないお客様からもご好評いただいたことで、前年から約２割増の成長となりました。

今回のリニューアルでは、“ラテ専用ミルク”を新開発し、これまで以上にコーヒーとミルクの豊かな風味を楽しめる、まるでカフェで飲むラテのような味わいを実現しました。

〈「クラフトボス イタリアーノ」について〉

●中味の特長

「ペットボトルのラテはミルクが薄そう」というイメージを持たれているお客様がいらっしゃることから、サントリーの総力を挙げて、“ラテ専用ミルク”を開発し、カフェユーザーのお客様にもご満足いただけるような味わいを目指しました。

一般的なペットボトル入りのコーヒーは、乳等命令※により、配合できる乳原料量が限られています。この度、新たな乳素材を探索し、独自の配合技術を駆使することで、しっかりと満足感のあるミルクの味わいを実現することが可能になりました。

※乳及び乳製品の成分規格等に関する命令

また、今回のリニューアルにあわせ、ベースとなるコーヒーも一から設計を見直し、「クラフトボス」コーヒーシリーズ専用の新規焙煎豆と、深煎りエスプレッソを使用することで、これまで以上に、コーヒーもミルクも豊かな味わいを楽しめる中味に進化しました。

●パッケージの特長

特徴的な緑のカラーリングはそのままに、ラベル下部に“ラテ専用ミルク”と書かれた赤色の帯を堂々と配し、ミルクへのこだわりを表現しました。また、ミルクたっぷりのアイスカフェラテのイラストも加え、直感的に美味しさを感じていただけるよう工夫しました。

〈「本音でファクトチェック 忖度禁止カフェ」オープンについて〉

リニューアルした「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を、発売前にご試飲いただき、忖度なしで評価していただく体験型イベントを開催します。ご来店いただいた方には、まずカフェ内では忖度をしないことを宣誓していただきます。その上で商品をご試飲いただき、味わいに関する感想を、ウソ発見器を用いて、忖度できない状況下でご回答いただきます。「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」がカフェで味わうラテのようにさらに美味しくなったかどうかを、ぜひあなたのお口でお確かめください。

●開催日時：

２０２６年２月５日（木）１３：００～１８：００

２０２６年２月６日（金）１１：００～１８：００

●会場：

東京都渋谷区神宮前４-３１-１０ ＹＭスクエア原宿１階

「ｃａｆe ＳＴＵＤＩＯ」

「クラフトボス」は、今後も多様な働き方、価値観にフィットする新しい選択肢を軽やかに提案していくことで、ペットボトルコーヒー市場を牽引し続けていきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス 甘くないイタリアーノ

５００mlペットボトル・２５０円・２４本・２月２４日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

