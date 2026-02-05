しまね移住体感オンラインツアーを開催します！～「しまねの気候のリアル」をテーマにぶっちゃけトーク～

島根県

県外で暮らす若い世代や将来的にUターン・Iターンを考えている方に向けて、しまね暮らしをより身近に感じていただけるオンラインイベントを開催します。

今年度最終回となる今回のテーマは「しまねの気候」。島根へ移住した“移住の先輩”をゲストに迎え、移住して体験した「しまねの気候のリアル」についてお伝えします。

移住した後に「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを減らすことを目的とし、島根県へのUターン・Iターンの促進を図ります。

■概 要

［開催日時］ 令和８年２月２８日（土） １３：３０～１５：３０

［参加方法］ オンライン（Zoom）

［定 員］ １５０名

［内 容］ 先輩移住者による「しまねの気候のリアル」ぶっちゃけトーク

市町村プレゼンテーション（邑南町、益田市、松江市）

ゲスト＆市町村交流タイム

島根クイズ ～上位入賞者には特産品プレゼント！～

■しまね移住体感オンラインツアーしまねの気候編 特設サイト

https://www.kurashimanet.jp/shimane_onlinetour2025/weather/

■お問い合わせ先

公益財団法人ふるさと島根定住財団 UIターン推進課 佐々木

TEL：0852-28-0690 E-mail：uiturn@teiju.or.jp

（公益財団法人ふるさと島根定住財団は、島根県の外郭団体です。）

※チラシは、下記よりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1064-a648eca3f7b1f798451709027691a041.pdf