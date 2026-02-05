“アルバムのナカバヤシ”から感熱紙プリントカメラが新登場

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、シャッターを切って、そのまま感熱紙に即プリントできる「ナカメラシリーズトイナカメラスムース」を、全国で2026年2月上旬より発売いたします。

“アルバムのナカバヤシ”が提案するナカメラシリーズ

ナカメラシリーズは“アルバムのナカバヤシ”が提案するカメラシリーズです。アルバムもカメラも、写真に関わる全てに携わりたいという思いから今回のカメラシリーズがスタートしました。

感熱紙だから撮った瞬間その場でモノクロプリント

「トイナカメラスムース」は、感熱紙で撮った写真を、その場でモノクロプリントできるトイカメラです。画質の荒さが特徴で、どこか懐かしく写真に味わいを与えてくれます。ロール1本で約40枚のプリントができます。

本体は手のひらサイズ（約W94×H87×D43mm）で、重量は約165g。お出かけや旅行にも気軽に持ち運べ、ネックストラップ付きで首から下げて持ち歩けます。またネックストラップは一定の力が加わると外れる安全仕様のためお子さまも安心して使用いただけます。

2種類のプリント質感＋濃度調整

プリントは、質感の異なる2種類から選べます。なめらかで落ち着いた印象の「グレースケール」と、粒感が楽しいレトロな「ドットマトリックス」。さらに、プリント濃度も「うすい・ふつう・こい」の3段階で調整できるので、雰囲気を変えて楽しめます。

・グレースケール：おしゃれでエモいやさしい濃淡の写り

・ドットマトリックス：レトロ可愛いドット感のある写り

microSDカード対応で、デジタルカメラとしても使用可能

グレースケールプリントドットマトリックスプリント

本製品は、microSDカードを使用することで撮影した写真をフルカラーのデジタルデータとして保存できます。モノクロプリントとは異なる雰囲気で、エモい画質の写真や動画撮影を楽しめます。撮影した写真や動画はmicroSDカードに保存され、USBカードリーダー(別売)などを使って外部機器に接続すれば、データの確認も可能です。保存したお気に入り写真はカメラのアルバムから何度でも再プリントできます。

画質の荒さが、かえって写真の味わいになります。

トイカメラらしい、どこか懐かしい写りを楽しめます。

選べるフレーム10種類 ミラーフィルター他8種類

撮影例1撮影例2

写真をもっと楽しくする選べるフレームを10種類、ミラーフィルターを含む8種類のフィルターを搭載。可愛いデザインから遊び心のあるデザインまで、気分やシーンに合わせてさまざまな雰囲気のプリントが楽しめます。また、microSDカードを使用する事でフルカラーで保存できます。

セルフも他撮りもOK

本製品は180度回転式カメラで、内カメ・外カメを自由に切り替えられます。カラー液晶モニター付きでセルフ撮影も他撮りも楽しめます。プリントした写真はデコってノートに貼ったり、そのままプレゼントすることもできます。

お出かけに持って行って、思い出を気軽に記録できる

ふとした景色も撮って、プリントして、あとから何度でも振り返れます。

製品特徴

- 感熱紙を使用し、インク不要で撮った瞬間をその場でモノクロプリント可能。プリントした写真にはメッセージを書いたり、デコレーションしてノートに貼ったり、そのままプレゼントすることもできます。- プリント質感は2種類（グレースケール／ドットマトリックス）、プリント濃度は3段階（うすい／ふつう／こい）から選べ、好みに合わせた表現が可能です。- フレーム10種類、ミラーフィルターを含む8種類のフィルターを搭載し、写真を自分らしくアレンジできます。- microSDカードを使用しデジタルカメラとして写真/動画をフルカラーで保存できます。- 保存データはUSBカードリーダー(別売)などを使って外部機器で確認可能。 保存した写真は後から選んで、何度でも感熱紙に再プリントできます。- 180度回転式カメラで、内カメ・外カメの切り替えが可能。カラー液晶モニター付きでセルフ撮影も他撮りも、画面を確認しながら撮影できます。

製品詳細

トイナカメラ スムース

トイナカメラスムース専用感熱紙３本入

トイナカメラ４種[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/219_1_7b918f426a6b7b457d356ff07616a94d.jpg?v=202602050321 ]モノクロ感熱紙[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/219_2_02efdb38c13a29004de868364ea63018.jpg?v=202602050321 ]

※写真の保存、動画撮影はmicroSDカード使用時のみ可能。

※microSDカードは別売りです。

※感熱紙は熱や湿気、直射日光に弱く、変色・印字消失の原因になります。高温の場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。

