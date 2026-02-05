「エアダスター」を新発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社（以下、パナソニック）は、電動工具ブランド「EXENA（エグゼナ）」から「エアダスター」を2026年4月1日に発売します。電設盤内の細かいホコリの吹き飛ばしや、コンクリートへの穴あけ後の下穴清掃などに使用できます。また、浮き輪の空気入れ・抜きなどにも使用可能な製品です。

建築業界では、慢性的な人材不足と職人の高齢化が進み、若年層の参入が依然として減少しています。担い手の処遇改善や働き方改革は急務となっており、業界全体で労働環境の改善が求められる中、2024年4月からは、罰則付きの時間外労働規制が適用され、長時間労働の是正が本格化しています。しかし、規制強化により工期の短縮や人員確保が難しくなる中、建築工事の生産性を高める取り組みがますます重要になっています。

現場施工でよくある集塵機・クリーナーで吸い取れないような入り組んだ場所の清掃をする場面では、従来品の充電式ブロア（EZ37A1）は、本体全長が370 mmと大型であるため、適していませんでした。そこで、狭い場所での作業や、ピンポイントで細かいエアを吹く作業に向けたコンパクトなブロワが求められていました。

今回発売するエアダスターにより、狭所や従来品（EZ37A1）では届かなかった箇所にも、的確にエアを吹き付けることが可能になります。

今回発売される「エアダスター」は、電池パック18 V専用機です。本体重量は500 g（※1）と軽量で、標準ノズル装着時の全長は229 mmとコンパクトです。ドライバー形状により狙った箇所をピンポイントで吹き飛ばせます。さらに、付属の標準ノズル、アンカーノズル、空気入れ・抜きノズル（※2）、別売の水を吹き飛ばすフラットノズルや狭所用のチューブノズルに交換することで、様々な用途に使用できます。

今後もパナソニックは、建築業界の多様なニーズに対応し、建築業界の生産性向上に貢献していきます。

＜特長＞

1. 本体重量500 g（※1）と軽量。ドライバー形状により、片手で作業が可能

2. 標準ノズル装着時229 mmで狭所作業が可能

3. 5種類のノズルで様々な用途で使用可能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6605_1_e98d2bbb1e3fbf9e4e9a298e46ff8de8.jpg?v=202602050321 ]

※1 本体（標準ノズル装着時）重量

※2 ご使用の際は、空気を入れすぎないよう、確認しながら行ってください。破裂や破損のおそれがあります。

自転車のタイヤなどの高い圧力を必要とするものに、空気を入れることができません。

【お問い合わせ先】

パナソニック 電設資材製品 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-082（受付 月～土 9:00～18:00）

