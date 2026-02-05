国際スキー連盟指定基準　防刃アンダーウエアー開発　販売開始

オンヨネ株式会社

概要

オンヨネ株式会社（新潟県長岡市、代表取締役社長：恩田浩典 以下「オンヨネ」）はこのたび、国際スキー連盟が、２０２５年１０月から義務化した、防刃アンダーウエアーを国内外ナショナルチームクラス選手へ、今シーズンより供給を開始致しました。

近年、スキー用具の発達とスキー技術の進化により、競技中のけが増加・重症化し、中には死に至る重大事例が発生したことから、先頃、選手の安全に考慮された基準を国際スキー連盟より発表され、併せて国内外上位クラススキー競技大会では着用が義務化されました。

全日本スキー連盟ナショナルアルペンチームをサポートするオンヨネは、かねてより当該義務化に合わせて、防刃素材の技術開発を進めてまいりましたが、この度、国際スキー連盟指定の試験に合格しました。日本初のスキー競技専用の防刃素材ウエアーを一般層に向けて、販売を開始致します。今後、ジュニア及びマスターのスキー競技者にも防刃アンダーウエアーの着用を奨励するとともに、スキーの安全と楽しさを伝える活動を進めてまいります。

ブランド名 ONYONE Anti Cut WEAR 国際スキー連盟指定クラス STAR３

ウエアーの特徴

防刃素材は国際スキー連盟指定基準をクリアーし、立体裁断、筋肉の伸びに合わせ異方向

ストレッチ方向縫製。業界初 着用者のストレスフリー仕様。

photo technical

front

back

technical

部位によって素材の伸び方向を使い分けることで、滑走時の姿勢・体の動きにフィットするストレッチ性を実現。

inside

膝パット取り外し可能。

小売価格 49,500円（税込） 販売開始時期 ６月１日出荷～ 全国スキー専門店様

オンヨネについて これまでオンヨネは、子供から高齢者、ビギナーからトップアスリート迄、スポーツを通じて顧客の皆様に伴走させて頂きました。今後は、加速する高年齢化や少子化に対し、安全でかつ生涯継続できるスポーツをサポートする製品の開発を一層進めるとともに、健康、医療分野に向けたヘルスケア技術の開発を進めてまいります。

オンヨネ株式会社 営業企画本部 企画開発部 高橋 / 古賀

TEL：0258-24-7069 FAX：0258-24-0258 E-mail： info@onyone.co.jp