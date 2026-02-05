【ロエベ】スナ・フジタとともに春を祝福するカプセルコレクション

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

はじまりの季節を記念したこのカプセルコレクションでは、いきものと子どもたちが穏やかな平和の中で同じ時間を過ごしています。シカとアライグマは、あざやかな色彩や質感的な素材、豊かなレザークラフトの技法を通じて、アイテムの上に描かれます。カラーは、桜の花を思わせるブロッサムピンクや、あたたかで深みのあるモカが登場します。

本コレクションは、藤田匠平と山野千里による京都の陶芸制作ユニット「スナ・フジタ」とロエベのコラボレーションの新たなチャプターです。手描きにより小さな情景を紡ぎ出すスナ・フジタの独創的な世界がロエベのバッグや革小物、アクセサリーに宿り、アイコニックなデザインと物語的なディテール、そして精緻なクラフトが融合を果たしています。

スナ・フジタによるモチーフは、豊かで細密です。桜の下に集い、まるで一緒に花見を楽しんでいるかのようなシカと子どもたち。洗濯物の周りを駆けまわるアライグマ。精緻なレザークラフトマンシップにより、細部にわたって親密さと質感が表現されています。シカとアライグマは、インターシャ技術を用いてバッグの上に描かれており、レザーの表面から飛び出しているかのようです。刺繍による桜の花は触覚的な立体感を生み、チャームにはシカを抱く子どもや花のモチーフが登場します。

2月5日（木）より、革小物や財布、ポーチ、チャームやキャップが全店舗とオンラインで発売。アマソナ23 クロップド バッグは一部店舗で発売されます。

LOEWE x Suna Fujita

シカ トライフォールド ウォレット \105,600アライグマ トライフォールド ウォレット \105,600シカ コンパクト ウォレット \115,500アライグマ バーティカル ウォレット スモール \105,600アライグマ バイフォールド コインウォレット \99,000アライグマ コインカードホルダー \77,000シカ コインカードホルダー \77,000アライグマ コインカードホルダー \77,000シカと子ども プレーン カードホルダー \59,400シカ パドロック チャーム \124,300チェリーブロッサム チャーム \82,500シカと子ども チャーム \85,800シカ ぺブル ポーチ \281,600アライグマ ぺブル ポーチ \265,100シカ ロエベ キャップ \73,700アライグマ ロエベ キャップ \73,700

LOEWE 2026春夏プレコレクション

ぺブル トライフォールド ウォレット \102,300ぺブル トライフォールド ウォレット \102,300アナグラム バーティカル ウォレット スモール \93,500パズル ロング コインカードホルダー \64,900

カサロエベ銀座では、シカを描いたブロッサムピンクのハンモック コンパクト、アライグマのハンモック コンパクト、そしてスナ・フジタの世界にインスパイアされたシアリングのコートが発売。2月5日（木）からは、財布、カードホルダー、キーケースの購入者に、同ユニットの花見のイラストレーションに着想を得た団子のチャームが配布されます。

精密さと想像力の探求の成果である各アイテムでは、独創的なストーリーテリングと遊び心あふれる観察眼から生まれる世界がレザーの表面に映し出されています。そこには日本のアート、クラフト、カルチャーと対話を続けるロエベならではの春の祝福が開花しています。

*特製の団子チャームは、日本国内のロエベの店舗またはオンラインストアで、1度の購入につき1つ配布します。ロエベ 伊勢丹新宿店3F、ロエベ 松屋銀座店2F、ロエベ リクラフト阪急うめだ本店8F、各アウトレット店は対象外となります。在庫がなくなり次第終了となります。

商品の詳細はloewe.com(https://www.loewe.com/jpn/ja/pd/stories-collection/wallet-campaign.html)をご確認ください。

＜ お問合せ先 ＞

ロエベ ジャパン クライアントサービス

03-6215-6116

www.loewe.com





