海ノ民話アニメーション「弘法清水」が完成！「子ども公民館事業」内で完成記念上映会を開催

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、1月31日（土）に那須塩原市の「子ども公民館事業」内で「弘法清水」の上映会を実施いたしました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜イベント概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/496_1_ed9677791ea39a6a298cddcf85a450a5.jpg?v=202602050321 ]■上映会レポート

来場者は少なかったものの、小学１年生から父母までの幅広い年齢層が集まった場所で海ノ民話「弘法清水」を上映することができた。位置づけとして子ども公民館事業という令和7年度を通じて実施されているプログラムの最終回に設け、年間の締めで本作を鑑賞するという貴重な時間となり、一同が上映に対する大きな期待を有しての参加であった。日本最大の扇状地であり表土の下に水脈が流れているという稀有な土地とそれゆえの渇水にまつわる開拓の歴史、更にそれにつながる民話など小学生のみならず大人世代にも知られていないことがわかり、今回作成した「弘法清水」アニメーションは今後も子供から大人までの学びを深めるためには格好の素材であり、様々な方面での活用が見えてくる。上映会後、那須塩原市図書館「みるる」を視察した。年間数十万人が来館する北関東有数の図書館であり、デジタルサイネージや企画展、会員向けメールやインスタグラムなど、地域連携企画として様々な活用を検討していきたい。

■参加者の声

・弘法大師は妖怪だと思った。（小学３年生男子）

・杖を突いて水を出してくれて感謝したい。（小学３年生女子）

・悪いことをしたらバツがあたると思った。（小学２年生男子）

・扇状地と耳にしたことはあったが実際に学んだことはなかった。もっと地元のことを知りたいと思いました。（小学生の母）

・水が豊富な理由がポンプアップしていることを初めて知った。弘法大師さまにまつわる民話が生まれる地元が誇らしい。（小学生の母）

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter）https://twitter.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/