【長野県初】伊那市に本社を構える発酵食品メーカー「ハナマルキ株式会社」が 市内のクリーンセンターから創出するグリーン電力証書を調達

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努、以下「八千代エンジニヤリング」）は、伊那市の一般廃棄物処理施設「上伊那クリーンセンター」が創出するグリーン電力証書をハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役：花岡 周一郎）へ供給しましたのでお知らせいたします。

長野県内のクリーンセンターが創出したグリーン電力証書を、地域企業へ供給し地産地消する事例としては、長野県初の取り組みとなります。

伊那市の発酵食品メーカーであるハナマルキ株式会社は調達したグリーン電力証書により『みそ作り体験館』の消費電力に由来するCO2をオフセットします。

実施の背景と概要

本事業は、再生可能エネルギー（バイオマス）により発電されたグリーン電力に含まれる環境価値を、証書発行事業者（八千代エンジニヤリング）が第三者認証機関（一般財団法人日本品質保証機構）の認証を得て「グリーン電力証書」として発行し、地域事業者に販売するものです。

グリーン電力証書を購入した事業者は、自社が事業活動を通じて消費した電力のうち、グリーン電力証書購入相当分をCO2排出量に置き換えることができ、企業のカーボンニュートラルの促進に貢献する取り組みです。

本取り組みの特徴

1. 地域経済循環の実現

本事業は、伊那市に所在する上伊那クリーンセンターが再生可能エネルギー（バイオマス）により発電したグリーン電力に含まれる環境価値を、八千代エンジニヤリングがグリーン電力証書として発行し、ハナマルキが調達するものです。ハナマルキ株式会社が支払った費用は上伊那広域連合（伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪町、中川村、宮田村）に渡り、地域の課題解決のために使われ、環境価値の地産地消と地域経済循環につながります。

2. 地域の脱炭素を推進

企業が脱炭素を進めるうえで、証書やクレジットの活用は必要不可欠です。地域の食品メーカーが率先してグリーン電力証書による脱炭素を実践することで、地域事業者や食品業界へ新たな脱炭素の選択肢を提示します。グリーン電力証書は設備投資をせずCO2を削減できるため、建設現場のように長期的な電力契約が難しい場合や、積雪などの理由で太陽光発電が難しい事業者でも取り組むことができます。

3. 廃棄物資源の有効活用

「ごみ」を単なる廃棄物ではなく、地域資源（バイオマス燃料）としてとらえ直し、発電に活用しています。本取り組みは、廃棄物という地域資源に新たな「経済的価値」を見出し、それを有効活用することで、持続可能な社会づくりに貢献するものです。

４．グリーン電力証書発行概要

発電電力量：100,000kWh

発電期間 ：2025年12月

発電方法 ：自然エネルギー発電（バイオマス発電）

発電所名 ：上伊那クリーンセンター

発行日 ：2026年1月30日

ハナマルキ株式会社 会社概要

ハナマルキ株式会社は、長野県伊那市に本社を置く発酵食品メーカーです。1918年に創業し、「素材とモノ作りを大切にしていく」を経営理念に掲げ、みそ醸造業を中心に事業を営んで参りました。そんな、みそなどの発酵調味料を作るのに欠かせない「麹」は、古来から日本の食文化を支えてきており、「国菌」にも認定されています。私たちは、そんな「麹」を活用し、日本だけでなく世界中のお客様のお役に立つため、安心安全な商品を製造することに加え、常に新しい試みに挑戦し続けます。

ハナマルキみそ作り体験館 概要

中央アルプスと南アルプスに囲まれた風光明媚な場所に佇む「みそ作り体験館」。みその可能性やおいしさの秘密など、みそについて深く知っていただくために、ハナマルキ創業100年を記念してオープンしました。雪化粧をした山々のような白いフォルムが特徴の体験館では、アルプスの雄大な自然を眺望しながらみそ作りを体験することができます。

住所 ：〒396-0041 長野県伊那市西箕輪2701

電話番号：0265-95-1260

営業日 ： 月・水・金・土曜日 （祝日は休業）、その他特別開館日あり、要事前予約

体験料 ：大人1名みそ1個あたり3,500円、大人2名みそ１個あたり4,300円

時間 ：午前10：00～／午後13：30～ ※各日2部制となります

所要時間：約120分（工場見学含む）

定員 ：20名（1回）

詳細 ：https://misotaiken.jp/

