LightPDF、画像OCRの新機能をリリース

Wangxu Technology Co., Ltd.

LightPDFは、AI搭載のPDF生産性プラットフォームとして提供しているOCRシリーズに、新たなオンラインOCR変換機能を追加したことを発表いたします。今回のアップデートにより、従来のスキャンPDFや画像からの文字認識機能がさらに進化し、画像をより柔軟かつ迅速に編集可能なデータへ変換できるようになりました。

これまでLightPDFのOCR機能では、スキャンされたPDFや画像を、編集可能なWord、Excel、PPT、PDF、TXT形式へ変換することが可能でした。今回新たに追加された機能により、画像ベースの文書処理がよりシンプルかつ実用的になります。

新たに追加されたOCR機能

1.オンライン画像からテキストへの変換(https://lightpdf.com/jp/image-to-text)

画像をテキストデータに変換し、すぐに編集可能な内容として利用できます。書類、メモ、領収書などの文字情報を素早くデジタル化したい場合に最適です。

2.オンラインJPGからWordへの変換(https://lightpdf.com/jp/image-to-excel)

JPG画像を編集可能なWordファイルに高速変換します。申請書、領収書、スキャンされたノートなど、再編集が必要な文書作業に適しています。

3.画像からExcelへの変換(https://lightpdf.com/jp/image-to-excel)

画像内の表や数値データをExcel形式に変換し、編集可能なスプレッドシートとして出力します。レポート、データ管理、オフィス業務など、正確なデータ活用を求めるシーンで効果を発揮します。

LightPDFは、PDF編集機能とAI技術を融合したオールインワンのドキュメント管理プラットフォームです。AI PDF生成、AIによるプレゼンテーション作成、PDFからマインドマップへの変換、ドキュメント翻訳、AIエージェントなどの高度なAI機能に加え、透かし削除、ファイル変換、暗号化、圧縮など、実務に欠かせないPDF機能を包括的に提供しています。

学習、ビジネス、チームでのコラボレーションなど、さまざまなシーンにおいて、LightPDFはインテリジェントな自動化と信頼性の高いPDFツールを通じて、ユーザーの作業効率を大幅に向上させます。今回のOCR新機能追加により、画像やスキャン文書の活用がさらに広がり、よりスマートでスピーディーなドキュメント処理が可能になります。

メディア連絡先

社名：Wangxu Technology Co., Ltd.

担当者：Cher L

メール：support@lightpdf.com

出典：WANGXU TECHNOLOGY CO., LIMITED