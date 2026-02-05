nubia S2シリーズ登場UNISOC、5Gスマート体験を日本のユーザーへ
日本における日常のコミュニケーション、エンターテインメント、ビジネスシーンにおいて、5Gアプリケーションはこれまでにないスピードで浸透しています。
スマートフォンに対するユーザーの期待は、単なる通信機能にとどまらず、より滑らかなパフォーマンス、長時間のバッテリー駆動、安定した通信品質、そして多様な利用環境においても信頼できる総合的な体験へと進化しています。
こうした市場背景のもと、2025年にUNISOCチップを搭載した「nubia S」を日本市場に投入したnubiaは、その後継モデルとなるnubia S2シリーズを発表します。
本シリーズには、ソフトバンク向け「nubia S2」、楽天市場向け「nubia S2R」、さらに幅広いユーザー層を想定した「nubia S2 Lite」「nubia S2e」がラインアップされ、日本市場に本格展開されます。
nubia S2シリーズは、全モデルにUNISOC T8100 5G SoCを採用。
グローバル市場で実証された高品質かつ高いコストパフォーマンスを備えた5G体験を、日本のユーザーに提供します。
高性能と高効率を両立するUNISOC T8100
nubia S2シリーズの中核を担うUNISOC T8100 5Gチップは、業界先進の6nmプロセス技術を採用し、AnTuTu V11では69万点を超えるスコアを記録。
高い演算性能と優れた電力効率を両立しています。
オクタコアCPUによる安定した処理能力により、マルチタスク、高解像度動画のストリーミング、大型ゲーム、日常的なビジネスアプリケーションまで快適に動作し、常にスムーズでレスポンシブな操作体験を実現します。
日本市場に最適化された安定した5G通信体験
ネットワーク環境が高度かつ複雑な日本市場において、安定性とカバレッジは極めて重要な要素です。
UNISOC T8100は、2Gから5Gまでのマルチモード・全周波数帯通信に対応。都市部から地方まで、安定した高速通信を実現します。
これにより、音声通話の明瞭さ、ビデオ通話の安定性、オンラインコンテンツの高速な読み込みなど、日常利用における快適性を確保します。
20年以上にわたる通信技術の蓄積
UNISOCは、通信半導体分野において20年以上の技術蓄積を有しています。
UNISOCの5Gチップを搭載した端末は、世界88の国で量産出荷され、五大州122の国でネットワーク適合試験および実地検証を完了しています。
このグローバルな検証実績により、nubia S2シリーズは日本の通信環境にも高い適合性を持ち、国内利用はもちろん、国際ローミングにおいても信頼性の高い接続体験を提供します。
画像処理性能でも高い完成度
UNISOC T8100には、VivimagicイメージエンジンおよびAcutelogic 3A（AF／AE／AWB）技術が統合されています。
これにより、風景撮影、日常のポートレート、マクロ撮影など、さまざまなシーンで鮮明かつディテール豊かな写真撮影が可能となり、日本のユーザーが求める高い撮影品質とSNS共有ニーズにも対応します。
日本市場に向けた5Gスマートライフの提案
nubia S2シリーズの日本市場投入は、UNISOCの5G技術力と日本ユーザーのニーズが融合した取り組みです。
UNISOCはT8100チップを通じて、グローバル市場で培った高性能、長時間駆動、安定した接続品質を、日本の消費者向けスマートデバイスに提供し、より価値ある5Gスマートライフ体験を提案します。
About UNISOC
UNISOCは、通信半導体分野に特化したグローバルリーディングチップ設計企業です。
モバイル端末、AIoT、自動車電子機器など幅広い分野で事業を展開し、世界中の数十億人のユーザーにスマートな接続体験を提供しています。
UNISOCは、グローバルな顧客・産業・社会とともに成長し、**“Innovating for a Better World”**を掲げています。