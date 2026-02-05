「ホットペッパーグルメ」において「リクルートID×dアカウント新規連携でdポイント最大1,000ポイントプレゼント！キャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、株式会社リクルート（以下、リクルート）が提供するサービス「ホットペッパーグルメ」において、「リクルートID×dアカウント新規連携でdポイント（期間・用途限定）最大1,000ポイントプレゼント！キャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年2月5日（木）から2026年2月28日（土）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、期間中にエントリーの上、キャンペーン適用条件を満たしたお客さまの中から抽選で、dポイント（期間・用途限定）最大1,000ポイントを進呈いたします※1。詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/174_1_7b8d05c7c0d36ba89438d5b41639db35.jpg?v=202602050321 ]

ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 ポイントの有効期間は、ポイント進呈日から約2か月で、進呈時期は2026年3月末を予定していますが、システムの都合により進呈が遅れる場合があります。

※2 ホットペッパーグルメ 席押さえ機能はこちらをご確認ください。（https://www.hotpepper.jp/walkin/features/）

*「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-174-41a1b44f8da889fd88f796f0acb0dd02.pdf