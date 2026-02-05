【令和7年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト表彰式を開催】多数の応募から優秀賞60作品と特別賞12作品が決定！

独立行政法人工業所有権情報・研修館

若い世代の発明やデザインを競うコンテスト「令和7年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト」の表彰式が開催されます。「パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト」は、全国の高校生、高等専門学校生や大学生等が自ら考え出した発明及びデザイン（意匠）のうち優秀なものを表彰すると共に、実際に特許庁への出願を支援することで、若い世代の知的財産マインドを高め、知的財産権制度への理解を深めることを目的としています。





l 表彰式　開催概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．日時


　令和8年3月16日（月）13:30 - 16:00


2．会場　


　JPタワーホール＆カンファレンス　4階ホール1＆2


　〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号


3．主催


　文部科学省、特許庁、日本弁理士会、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）


4．後援


　世界知的所有権機関（WIPO）


5．内容


　１.特別賞発表と表彰　計12作品


　（選考委員長特別賞、特許庁長官賞、日本弁理士会会長賞、独立行政法人工業所有権情報・


　　研修館理事長賞、文部科学省科学技術・学術政策局長賞、WIPO（世界知的所有権機関）賞、


　　時代を映す鏡賞）


　２.優秀賞発表と表彰


　３.特別賞受賞者によるプレゼンテーションと講評


　４.吉野彰選考委員長（旭化成株式会社　名誉フェロー）による若い世代へのメッセージ



l 当日のオンライン観覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当日の様子はオンラインでのライブ配信でご覧いただけます。近くなりましたら下記コンテスト特設サイトより配信リンクをご案内いたします。


◎令和7年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト特設サイト


https://www.inpit.go.jp/patecon/


パテントコンテスト／デザインパテントコンテストに今後応募したいと考えている方の視聴も大歓迎です。是非ご視聴ください。



l 表彰式　登壇予定者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

選考委員長　旭化成株式会社　名誉フェロー　吉野 彰


特許庁　長官　河西 康之


日本弁理士会　会長　北村 修一郎


文部科学省　科学技術・学術政策局 局長　西條 正明


独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）理事長　渡辺 治


世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所　所長　澤井 智毅


選考副委員長 日本弁理士会 知的財産支援センター パテントコンテスト事業部 名誉顧問 飯田 昭夫



l 令和7年度選考結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今年度は、両部門合わせて1,316件もの熱意あふれる作品が集まりました。


◎パテントコンテスト（発明）


応募件数：605件（昨年度645件）


優秀賞（特許出願支援対象）：30件、うち特別賞 6件



◎デザインパテントコンテスト（意匠）


応募件数：711件（昨年度791件）


優秀賞（意匠登録出願支援対象）：30件、うち特別賞 6件



受賞者の氏名、学校名、作品名の詳細は公式サイトにて公開しております。


＜令和7年度選考結果発表ページ＞


パテントコンテスト：https://www.inpit.go.jp/patecon/r07pc_results.html


デザインパテントコンテスト：https://www.inpit.go.jp/patecon/r07dp_results.html



l 付記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このコンテストで優秀賞として表彰された応募作品は、特許または意匠登録出願支援対象となり、日本弁理士会の弁理士が手続き等を指導し、実際に特許庁への出願を行うことができます。


また出願にかかる費用を主催者が負担します。
このコンテストを通じて生徒・学生等の皆さまの知的財産マインドを育てるとともに、知的財産権制度への理解を促進することを目的としています。


l 本イベントに関するお問い合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒160-0017 東京都新宿区左門町16番1号 四谷TNビル4階
令和7年度パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト事務局(株式会社日本旅行内)


TEL：03-5369-4538