女性医局、3つの医師求人サイトを統合し新ホームページを公開―スポットから常勤まで、医師のキャリアを一貫して支援 ―

株式会社グランツ

株式会社グランツ（本社：東京都千代田区平河町1-3-6）は、運営する医師向け人材紹介サービス

「女性医局」「健診医局」「当直医局」の3サイトを統合し、2026年2月5日（木）15時新ホームページを公開予定です。

今回の統合により、健診・婦人科検診・当直アルバイトなどのスポット勤務から、定期非常勤・常勤まで、医師の働き方に関する情報と機能を「女性医局」サイトへ集約してまいります。

女性医局は、スポットアルバイトも、非常勤も、常勤も。医師のキャリアを一緒に描く医師紹介サービスです。ライフスタイルやキャリア段階に応じて、「今ちょうど良い働き方」を柔軟に選べることを大切にしています。

・健診／婦人科検診アルバイト、スポット勤務、定期非常勤、常勤まで幅広く紹介

・エリア、曜日、働き方（スポット／非常勤／常勤）に合わせた案件提案

・コーディネーターがキャリアやライフステージに沿った相談に対応

外出先でも手軽に求人検索が可能な新モバイルサイト。スポットから常勤までシームレスに探せるUIを実現

医療機関のご担当者様向け

・健診・人間ドック、婦人科検診、当直・日当直などのスポット勤務医師募集に対応

・診療科目や勤務条件、必要スキルを伺い、最適な医師をご紹介

・スポットから非常勤・常勤まで、継続的な人材確保をサポート

また、勤務条件の確認や日程調整、必要書類の案内、プロフィール作成までを一括でサポート。

はじめての施設でも不安が残りにくいよう、丁寧に伴走します。求人は、条件に合う案件のみをご案内。情報過多による迷いを減らし、無理なご提案は行いません。

「とりあえずスポットから」「慣れたら定期に切り替えたい」もOK。医師と医療機関、双方にとって無理のない、継続できる出会いを支えてまいります。

代表者からのコメント

女性医師のキャリアは、能力ではなく環境によって分断されてきました。

出産や育児をきっかけに、本来の希望とは異なる選択を迫られる現状は、個人の問題ではなく構造の問題だと考えています。

女性医局は、スポットから非常勤、常勤までを一続きの「道」として捉え、ライフステージに合わせた『なめらかなキャリア移行』を支援し、医師が自分のペースでキャリアを継続・再選択できる仕組みをつくっていきます 。

デジタルの力を活用しながらも、人の判断を大切にし、医師と医療機関の双方にとって無理のないマッチングを実現してまいります。

株式会社グランツが運営する医師紹介サービス『女性医局』のロゴマーク

会社名：株式会社グランツ

事業内容：医師向け人材紹介サービス「女性医局」の運営

URL：https://www.josei-ikyoku.jp/