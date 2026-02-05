メロンブックスは展示イベント「Prism Garden　― 光の庭に咲く、ひとひらの想い」を開催いたします。

株式会社メロンブックス

株式会社メロンブックス（本社：東京都文京区湯島、代表取締役社長：松井 大祐）は2026年5月2日(土)から6日(水・祝)の5日間、展示イベント「Prism Garden ― 光の庭に咲く、ひとひらの想い」を開催いたします。多彩な参加作品の展示を是非ご覧ください。

開催日時・会場

大宮ソニックシティ 第1展示場

〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５ ソニックシティビル B1F

2026年5月2日（土）～ 5月6日（水・祝）

11：00 ～ 20：00（最終入場時間 19：00）

※5月6日のみ 閉場時間 18：00（最終入場時間 17：00）

チケット情報等その他詳細は後日公開予定

Introduction

「Prism Garden（プリズム・ガーデン）」へようこそ。

私たちは、誰かを大切に想うとき、その気持ちを「好き」や「友情」といったシンプルな言葉で括ってしまいがちです。

しかし、人と人とが向き合う瞬間に生まれる感情は、本来もっと複雑で、多層的な色彩を秘めているはずです。

光がプリズムを通ることで、七色の虹へと分かれるように。

この展示では、特別な関係性のなかで生まれる、繊細で、時に鋭く、時に甘やかな感情の揺れ動きを、

多様な漫画作品を通じて紹介していきます。

参加作品（作品タイトル / 作家 / 出版社) ※敬称略・50音順・2月6日時点

・憧れのメイドさんはタバコが似合う / 嶋水えけ / スクウェア・エニックス

・彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！ / 伊月クロ / 一迅社

・安達としまむら / 柚原もけ / KADOKAWA

・貴女へささげるサディスティック / ななつ藤 / 竹書房

・アネモネは熱を帯びる / 桜木蓮 / 芳文社

・あめとむち / あいそえる / 少年画報社

・アンドロイドは経験人数に入りますか?? / 焼肉定食 / 一迅社

・一畳間まんきつ暮らし！ / ひさまくまこ / 芳文社

・陰キャギャルでもイキがりたい！ / かしわぎつきこ / 一迅社

・映しちゃダメな顔 / ＦＬＯＷＥＲＣＨＩＬＤ / 一迅社

・運命のヤマダダダダダダダダダダ / おにぎりパクパク / 芳文社

・江口さんちの純情サキュバス / 工藤える / 芳文社

・エルフとひとつ屋根の下 / いくたはな / 秋田書店

・幼馴染は、にゃあと鳴いてスカートのなか / 七橋楽/半田畔 / KADOKAWA

・山田と加瀬さん。 / 高嶋ひろみ / 新書館

・上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花 / 塀 / 秋田書店

・きみが死ぬまで恋をしたい / あおのなち / 一迅社

・キミが吠えるための歌を、 / 樫風 / 一迅社

・君のせいなんだから、責任とってよね。 / 当麻 / 一迅社

・今日はカノジョがいないから / 岩見樹代子 / 一迅社

・ケイヤクシマイ / ヒジキ / KADOKAWA

・限界OLさんは悪役令嬢さまに仕えたい / ネコ太郎 / 秋田書店

・恋に恋するコイビト関係 / 雨水汐 / 竹書房

・恋より青く / 深海 紺 / ホーム社

・好都合セミフレンド / 千種みのり / 芳文社

・子供部屋ドラゴン / sow / 芳文社

・この恋を星には願わない / 紫のあ / KADOKAWA

・このはな綺譚 / 天乃咲哉 / 幻冬舎コミックス

・小春と湊 / ひあるろん＆達磨 / 一迅社

・咲きそめコンプレックス / んみ / KADOKAWA

・ささやくように恋を唄う / 竹嶋えく / 一迅社

・志乃と恋 / 千種みのり / KADOKAWA

・11番目のねこはねね / はりかも / KADOKAWA

・十字トンボは空を飛ばない / 原作：織日ちひろ 作画：虫原 / 芳文社

・世界で一番おっぱいが好き！ / 昆布わかめ / KADOKAWA

・ぜんぶ壊して地獄で愛して / くわばらたもつ / 一迅社

・高音さんと嵐ちゃん / なうち / KADOKAWA

・ダメ犬彼女 / くわばらたもつ / KADOKAWA

・たゆたう恋の散り際に / ゆあま / 一迅社

・超深宇宙より愛をこめて / アシダカヲズ / 一迅社

・紡ぐ乙女と大正の月 / ちうね / 芳文社

・できそこないの姫君たち / アジイチ / 竹書房

・転生王女と天才令嬢の魔法革命 / 南高春告/鴉 ぴえろ / KADOKAWA

・どれが恋かがわからない / 奥たまむし / KADOKAWA

・ニセアイホンアイ / いくたはな / 芳文社

・バカに告白 / 矢坂しゅう / KADOKAWA

・ハッピーシュガーライフ / 鍵空とみやき / スクウェア・エニックス

・ハナとヒナは放課後 / 森永みるく / 双葉社

・晴れ晴れ日和 / 吉村佳 / KADOKAWA

・人妻とJK / 焼肉定食 / キルタイムコミュニケーション

・ふたりべや / 雪子 / 幻冬舎コミックス

・平良深姉妹はどっちもヤんでる / 金子ある / 一迅社

・僕らのアイは気持ち悪い / 雨水 汐 / 一迅社

・保健室の鍵閉めてっ / 蕗屋文字 / 芳文社

・星屑テレパス / 大熊らすこ / 芳文社

・舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。 / 秋津貴央 / 竹書房

・マユノウタ / シクシク / 一迅社

・見えてますよ！愛沢さん / 棘尾どろしー / キルタイムコミュニケーション

・無力聖女と無能王女～魔力ゼロで召喚された聖女の異世界救国記～ / 玉崎たま / 一迅社

・夢でフラれてはじまる百合 / ヒジキ / 竹書房

・現実世界でもしあわせにしてくださいね？ / しぼりかすこ / 一迅社

・瑠東さんには敵いません！ / 相崎うたう / 芳文社

・わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？）

/ みかみてれん/竹嶋えく / 集英社

・わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ！（※ムリじゃなかった！？）

/ むっしゅ/みかみてれん / 集英社

・私だって青春したいですよ、本当は。 / 尾野凛 / 一迅社

・私の推しは悪役令嬢。 / 青乃下／いのり。／花ヶ田 / 一迅社

・わたしのために脱ぎなさいっ！ / 九郎 / KADOKAWA

・悪いが私は百合じゃない / もちオーレ / KADOKAWA

他

詳細はこちら(https://www.melonbooks.info/event/2026/prism-garden/titles.html)をご覧ください。

チケット販売方法等、追加情報は随時公式ページ、公式Xアカウントにて発信して参ります。

Prism Garden公式ページ(https://www.melonbooks.info/event/2026/prism-garden/)

Prism Garden公式Xアカウント(https://x.com/garden_pri42819)