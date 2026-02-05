【ココモーラ】PayPayカードに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから読めます。

https://cc-moola.com/creditcard/item/paypaycard

https://cc-moola.com/creditcard/paypaycard-questionnaire

調査サマリー- PayPayカードを利用して感じた良かった点は「ポイントが貯まりやすい」が約38%で最も多く、「PayPayアプリとの相性が良い」が約28%で続いた。- PayPayカードが手元に届くまでの所要時間は、「6～7日以内」が約44%で最も多く、7日以内に届いたと答えた人の合計は約69%に上った。- PayPayカードに申し込む前のPayPayアプリの利用状況について、「利用していた」と回答した人は約37%であり、6割以上の人がPayPayアプリを利用していないときにPayPayカードを発行したと回答した。

PayPayカードに関する独自アンケート調査

ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「PayPayカードに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_1_5155f4892313523b1fc1ea05a8e901bc.jpg?v=202602050321 ]■PayPayカードを利用して感じた良かった点は何ですか？（複数回答可）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_2_ddeaf86bafe5ec5d89704b435d740aff.jpg?v=202602050321 ]■PayPayカードを利用して感じた不満点は何ですか？（複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_3_da348822d21d60edac23c018f79be5f4.jpg?v=202602050321 ]■PayPayカードの申し込みから、手元にカードが届くまでにかかった時間はどれくらいですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_4_fdc734f62c04205734dbf0c6c560abdc.jpg?v=202602050321 ]■PayPayカードの月間平均利用額はどれくらいですか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_5_6878855bae194bdb85b258a13943f7fe.jpg?v=202602050321 ]■PayPayカードに申し込む前に、PayPayアプリは利用していましたか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/470_6_98170f05cea5e36c3311e2f50ec355cf.jpg?v=202602050321 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/(https://bimora.co.jp/)



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/

昭和通り店 https://the-from.com/

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/