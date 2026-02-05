高円寺パル商店街アーケードが一日限りの巨大ランウェイに変身　　「春のパルまつり2026」2月28日(土)開催決定

高円寺パル商店街振興組合イベントポスター

高円寺パル商店街振興組合は、高円寺の象徴である「古着文化」と「商店街の歴史」を融合させた体験型ファッションイベント「春のパルまつり2026」を、2026年2月28日（土）にパル商店街(JR高円寺駅南口アーケード内)にて開催いたします。

昨年に続き2回目の開催となる本イベントは、約110店舗が並ぶアーケード商店街を一日限りの巨大ランウェイに見立て、商店街の事業者が一丸となって取り組むファッションショーです。

2026年のコンセプトは「ファッション特区宣言 ～Walk as You Are～」

あらゆる個性が輝き、全ての人が自由に歩んでいける街を目指し、

古着カルチャーの継承と、商店街の歴史を次世代へ繋ぐ地域の取り組みを融合させ、多様な人々が共に未来へ歩める街として展開します。

昨年実施風景：https://www.youtube.com/watch?v=bUKLc184VBI&t=8s(https://www.youtube.com/watch?v=bUKLc184VBI&t=8s)

春のパルまつりが目指すもの

―ファッションで実現する地域の文化と事業の継承ー

少子高齢化や商店街の衰退が全国的な課題となる中、高円寺パル商店街は「ファッション」という切り口で地域創生に取り組みます。古着カルチャーの聖地として国内外から注目を集める高円寺だからこそ発信できる、個々を尊重する文化のあり方。それを「ファッション特区宣言」として可視化し、商店街という地域コミュニティから次世代へ繋ぐ地域の取り組みを示します。

春のパルまつりは、高円寺パル商店街の象徴であるアーケードを巨大なランウェイに見立てた、一日限りの体験型ファッションショーです。「東京高円寺阿波おどり」発祥の地という歴史を持つこの場所から、街の資産である「古着カルチャー」と「商店街の歴史」を掛け合わせ、事業者が連携してパルにしかできない新たな価値を創出します。

春のパルまつり 3つの特徴

※昨年度実施の模様＜古着カルチャーを次世代へ継承する「ファッション特区宣言」＞

国内外から古着ファッション愛好者が集まる高円寺は、独自の古着カルチャーが根付いた街です。本イベントでは、商店街の参加店舗がプロデュースする古着のスタイリングをアーケードのランウェイで披露。商店街が長年育んできた古着カルチャーと、地域に息づくファッションへの情熱を、ファッションショーという華やかな形で次世代へ継承します。世代を問わず、誰もが楽しめるイベントを目指しています。

＜自由なカルチャーを体現する「ピースウォーク フォトセッション＞

「Walk as You Are」ありのままの姿で歩ける街を目指す高円寺パル商店街では、来場者が自由に参加できる「ピースウォーク フォトセッション」を実施します。プラカードを持ち、それぞれの想いやメッセージを掲げながらアーケードを歩くこの企画は、一人ひとりの個性を大切にする、高円寺らしい取り組みです。

＜世代を超えて想いを繋ぐ「メッセージTシャツ」プロジェクト＞

商店街の事業者や店舗が高円寺への想い、未来へのメッセージを書き込んだ古着Tシャツをパッチワークキルティングの大型ポスターや立体オブジェとして展示します。老若男女、さまざまな背景を持つ人々の声が展示物になる様子は、商店街に集う人々の温かなつながりを表現したものです。

世代を超えて、一人ひとりの想いが集まり、それが街を動かす力となる。このプロジェクトは、地域コミュニティが持つ可能性を示すとともに、次世代へ文化を継承する象徴的な取り組みとなります。

企画背景

日本は世界的に見ても活発な古着(ヴィンテージ)マーケットを有し、その品質の高さと独自のカルチャーは海外からも高く評価されています。中でも東京・高円寺は、日本トップクラスの知名度を誇る「古着の聖地」として知られています。

日本の古着市場が世界をリードする理由

圧倒的な品質

日本の古着はクリーニングや保管管理が徹底されており、古着特有の匂いや汚れが少なく、海外のバイヤーや消費者からも「コンディションが極めて良好」と高い評価を得ています。

世界最大級の供給量と多様性

日本には膨大な量の古着が流通しており、アメリカやヨーロッパのヴィンテージから日本のドメスティックブランドのアーカイブまで、豊富な品揃えを誇ります。

専門知識を持つバイヤーが世界中から高品質なアイテムを厳選して仕入れ、国内の成熟したリユース市場がその層の厚さを支えています。

高円寺古着マーケットの特徴

高円寺は下北沢や原宿と比較しても、よりコアでディープなヴィンテージアイテムが

豊富で、世代やジャンルを超えた多様な古着店が商店街や路地にひしめき合っています。

多様な店舗

老舗店から、若手オーナーが海外から直接買い付けたエッジの効いたアイテムを扱う店舗まで、幅広い選択肢があります。

◼︎高円寺パル商店街振興組合 理事長 河原 一より

ファッションはメッセージ。自己表現だけでなく、地域創生のメッセージをのせたり、世代をこえたコミュニケーションの場となりえます。そんな大きな力をもつと信じています。私たちは古着の聖地で、古着をメディアにメッセージを発信します。「ファッション特区宣言！」高円寺阿波おどりも最初は地域の小さなお祭りでした。それが今や100万人を集めるスケールになっています。10年かかっても、20年かかっても、ファッションで地域を動かしたい。

春のパルまつり2026 開催概要

名称： 春のパルまつり2026

開催日時： 2026年2月28日（土）14:00～19:00予定

開催場所： 高円寺palアーケード路上（JR高円寺駅南口アーケード内）

東京都杉並区高円寺南3-57-10

入場料： 無料

参加店舗： LittleBrothers、Little Trip to Heaven、PARA、大黒屋、

彼岸、古着屋 踊り場、またき荘

主催： 高円寺パル商店街振興組合

公式HP： https://www.koenji-pal.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/koenjipal_official/

高円寺パル商店街とは

JR高円寺駅南口に広がる大きなアーケード商店街です。

駅前から青梅街道方面に伸びており、雨に濡れることなくショッピングを楽しめます。商店街には、阿波おどり用品専門店や古着屋、大手チェーン店が並んでいます。

また、「東京高円寺阿波おどり」の発祥の地でもあります。

本件に関するお問い合わせ先

高円寺パル商店街 PR事務局 株式会社新東通信内

担当：仲地 海斗

TEL：080-1623-1267

E-mail：kaito.nakachi@shinto-tsushin.co.jp

URL：https://www.koenji-pal.jp/



