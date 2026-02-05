＼第二弾／【抽選で特産品 】Instagram 画像投稿キャンペーン「＃かみかわキラリ旅 WS」2025-2026WhiteSeasonVer.実施中！

北海道





上川管内は北海道のほぼ真ん中に位置し、南北200km以上に広がる広大な大地に四季の彩りが感じられる美しい風景や、心ときめくグルメがあちこちに広がっています。

上川総合振興局では、管内の様々な魅力を道内外に広く発信するため、Instagram画像投稿キャンペーンを実施します。

本企画は、夏から秋にかけて GreenSeason Ver. を実施し、みなさんのすてきな「キラリ旅」をたくさん共有していただきました🍃

その反響を受けて、今回は WS（＝WhiteSeason）Ver. を開催します⛄

北海道のかみかわに広がる、一面真っ白な冬の世界。

外の澄んだ空気や雪景色はもちろん、あたたかい室内でほっとひと息つく時間も、この季節ならではのステキな瞬間です。

そんなあなたが見つけた “冬のキラリ” な一枚を、ぜひご投稿ください。

投稿いただいた方の中から抽選で、かみかわの豪華特産品詰め合わせもプレゼントします。

春も夏も秋も冬も、訪れるたびに新しい魅力に出会える場所、かみかわ。

あなたが見つけたとっておきの「キラリ旅」、みんなにシェアしてみませんか。

◇実施期間

令和８年１月２６日（月）～令和８年２月２８日（金）ま

※ 投稿する写真や動画はR7.12.1以降に撮影したものに限ります

※ SNSへの投稿日が期間内の投稿が対象となります。（過去の投稿を修正した投稿は対象外です）

◇実施要領

下記公式HPの実施要領を必ずお読みいただき、ご理解・同意の上、ご参加ください。

公式HP(https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/7/7/9/2/2/1/_/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6Instagram%E8%A6%81%E9%A0%98(WS).pdf)

◇応募方法

１. 公式アカウント「かみかわ食と旅」(＠kamikawa_syokutotabi）をフォロー

２. 「＃かみかわキラリ旅WS」のハッシュタグを付け、撮影場所（市町村名、観光スポット名等）

を記載して、上川総合振興局管内※で撮影した画像や動画を投稿してください

※ 上川総合振興局管内は以下の２３市町村を指します。

北部：士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町

中部：旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町

南部：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村

◇賞品

応募ポストを行ったアカウントの中から下記部門別の抽選により合計２８名の方に、上川管内の特産品をお贈りします。（括弧内は抽選の選出数）

・特別賞（３）

全ての応募ポストから抽選します。

・動画・リール賞（２）

動画やリール動画の応募ポストから抽選します。

・エリア賞

撮影場所を下記のエリア別に選出し、抽選します。

上川北部（９）、上川中部（８）、上川南部（６）

※その他の詳細は、下記HPをご確認ください※

北海道上川総合振興局産業振興部商工労働観光課

Instagram 画像投稿キャンペーン

「＃かみかわキラリ旅 WS」2025-2026WhiteSeasonVer.

https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/245814.html

たくさんの投稿、お待ちしております！

問い合わせ先

北海道上川総合振興局 産業振興部商工労働観光課観光振興係

〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 上川合同庁舎

TEL 0166-46-5942