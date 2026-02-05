『マニフィーク』から透明感を高め肌あれも防ぐ洗顔とカラーキープとダメージケアを叶えるヘアオイルを3月23日に順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、流通チャネル(代理店・小売企業)を限定し展開する、”ジェンダーレス発想”のネイチャーサイエンスケアブランド『マニフィーク』から、残存メラニンも含む古い角質まで洗い流す薬用洗顔「ブライトニング クレンジング フォーム」（1品目1品種、税込1,540円）【医薬部外品】と紫色素配合で、染めたての髪色を艶やかにキープするヘアオイル「ヘアカラーキープ パープルオイル」（1品目1品種、税込2,200円）を、2026年3月23日よりマニフィーク公式オンラインショップ、Maison KOSE（店舗とECサイト）、Amazonおよび一部バラエティショップにて順次発売します。

◇マニフィーク公式オンラインショップ：https://magnifique-beauty.com

■開発の背景

『マニフィーク』は、オーガニック植物や、生命の源である海、香草、海藻をはじめとする大自然の恵みをふんだんに取り入れた“ネイチャーサイエンスケアブランド”です。多様化するニーズに応え、スキンケア効果と使い心地にこだわった、ジェンダーレス発想のスキンケア・メイクアップ・ヘアケア商品を展開しています。

当社で男性の肌悩みの調査をするとシミに対する悩みが多く、特に30代以降その割合は大きくなっています。そのような背景から、2025年3月に発売した「ブライトニング シリーズ」から、このたび残存メラニンを含む古い角質まで洗い流す薬用洗顔「ブライトニング クレンジング フォーム」を発売します。

また、ヘアカラー利用者の中でもアッシュ系のカラーがトレンドであることから、ヘアカラー後の悩みを解決する紫色素配合でヘアカラーした髪色を艶やかにキープする「ヘアカラーキープ パープルオイル」も発売します。

今後もマニフィークは、多様化する肌や髪の悩みに寄り添いながら強化を図り、さらなる愛用者の獲得を目指します。

■商品特長

【ブライトニング クレンジング フォーム】

１.ホワイトクレイ*1配合のもっちり濃密泡。

毛穴・くすみ*2クリア処方で残存メラニンを含む古い角質や毛穴汚れを吸着してすっきり洗浄します。

＊1 カオリン ＊2 古い角質による

２.にきび・肌あれなどの肌トラブルを防ぎ、すこやかな肌へみちびく薬用処方。

肌あれ防止有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム配合。効能効果：にきび・かみそりまけ・肌あれを防ぐ。

あれがちな肌にも毎日使える、お肌にやさしい使い心地です。

アルコールフリー、パラベンフリー、オイルフリー、アレルギーテスト済み、パッチテスト済み、

ノンコメドジェニックテスト済み、スティンギングテスト済み。

すべての方にアレルギーや皮膚刺激がおきない、刺激感がない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

３.透明感UP! 洗うたびに、清潔感のある明るい印象へ

―ビタミンＣ誘導体＊４（酸化防止剤）―

＊3 シモツケソウエキス、GLは濃グリセリン ＊4 Ｌ-アスコルビン酸硫酸エステルニナトリウム

４.天然香料配合のさわやかな心地よい香り

軽やかな心地良さをあたえる洗練されたクリアフローラルウッディの香りです。

【ヘアカラーキープ パープルオイル】

１.紫色素を最適なバランスで配合。ヘアカラー後の退色で気になる黄ばみを抑えて*5、理想の髪色をキープ

退色した髪色に残る黄ばみを補色である紫の力でやわらげ、サロン帰りのような美しい髪色をキープします。水にぬれても色移りしにくい処方で皮脂・汗・こすれに強く崩れにくいヘアオイルです。

《ヘアカラーキープオイルによる物理的な着色効果》

＊5 染料による着色効果

２.ヘアカラーで傷んだ髪も、大自然の恵みを凝縮した濃密オイルでしっかりケア

4種の植物由来オイルを贅沢に配合し、ダメージを受けた髪を集中補修。ベタつかず重すぎない使い心地で、カラー後のパサつきやすい髪も、ツヤとハリのある清潔感あふれる仕上がりへみちびきます。

＊6 ラベンダー油 ＊7 アルガニアスピノサ核油 ＊8 メドウフォームエストリド ＊9 ブドウ種子油

３.カラー退色の原因となる熱から守るヒートプロテクト処方

ドライヤー・コテ・アイロンの熱から髪を守ります。

４.天然香料配合のさわやかな心地よい香り

天然香料配合のグリーンシトラスティーの香りです。

■『マニフィーク』について

『マニフィーク』は、大自然の恵みをふんだんに取り入れたネイチャーサイエンスケアブランドです。ジェンダー問わずお使い頂ける“ジェンダーレス発想”によるスキンケア・ヘアケア商品などを展開しています。“ネイチャーサイエンスケア”として、肌本来のうるおいの巡りを整え、余分な皮脂や古い角質を取り除き、くすみのない肌を育みます。発売当初より幅広い顧客から支持を得ています。

2026年3月23日 順次発売

『マニフィーク』 新商品 (2品目2品種)

商品名/容量/希望小売価格/特長

１. マニフィーク ブライトニング クレンジングフォーム <洗顔料> 【医薬部外品】130g

1,540円（税込）

毛穴・くすみ*2クリア処方のブライトニング クレンジング フォーム。ホワイトクレイ*1（皮脂吸着）配合のもっちり濃密泡で残存メラニンを含む古い角質や毛穴汚れを吸着してすっきり洗浄。肌あれ有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合でニキビ・肌あれなどの肌トラブルを防ぎます。天然香料を配合した洗練されたクリアフローラルウッディの香り。

１. マニフィーク ヘアカラーキープ パープルオイル <洗い流さないヘアトリートメント> 50mL

2,200円（税込）

パープル色素配合のヘアカラーした髪色を艶やかにキープするパープルヘアオイル。色移り防止機能で皮脂・汗・こすれに強く崩れにくい。4種の植物オイル*10を配合しダメージを受けた髪を集中補修。カラー後のパサつきやすい髪も、ツヤとハリのある清潔感あふれる仕上がりに。熱から髪を守るヒートプロテクト処方。天然香料配合のグリーンシトラスティーの香り。

＊1 カオリン ＊2 古い角質による ＊10 ラベンダー油・アルガニアスピノサ核油・メドウフォームエストリド・ブドウ種子油

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。