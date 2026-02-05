【新ぐんまちゃんグッズの販売も決定！】２月１４日（土）、１５日（日）はぐんまちゃんPOP-UP＠KITTE大阪に集合！

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課

群馬県の宣伝部長ぐんまちゃんが登場するイベント「ぐんまちゃんPOP-UP＠KITTE大阪」が、2月14日(土)、15(日)の2日間、大阪梅田のKITTE大阪２階＠JPCAFEイベントスペースにて開催されます。「ぐんまちゃんPOP-UP＠KITTE大阪」は、昨年2025年10月に開催し好評だった『ぐんまちゃんPOP-UP＠渋谷スクランブル交差点』に続く、二回目となるぐんまちゃんPOP-UPストアイベントです。各日来場者先着300名様には来場記念ステッカーをプレゼントします（なくなり次第終了）。

今回のPOP-UPストアでは、ぐんまちゃんの新グッズの販売が決定しました。渋谷POP-UP開催時に人気だったアパレル商品からは、パーカーの新色（ブラック）と、カレッジロゴTシャツ（ロンT黒・グリーン）が新登場。渋谷開催時に完売となったスタジャン（各色）、ベースボールシャツ、パーカー（グレー）も再入荷し販売します。さらに、普段使いできる商品として企画された新ぐんまちゃんグッズ「ぐんまちゃんヘアクリップ」と「保冷トートバック」も新登場！

※各商品、数に限りがあります。あらかじめご了承ください。

新商品：ぐんまちゃんパーカー（ブラック）新商品：OSAKA GUNMACHANロンT（黒・グリーン２色展開）新商品：ぐんまちゃん前髪クリップ新商品：ぐんまちゃんお弁当バッグ「ぐんまちゃんPOP-UP＠KITTE大阪」

日時：2026年2月14日(土)、15日(日) 11:00ー20:00

会場：KITTE大阪 ２階 ＠JPCAFEイベントスペース

内容：ぐんまちゃんグッズの物販およびぐんまちゃんとのグリーティングを実施するPOP-UPストアを開催（入場無料）。隣接するカフェでは期間限定コラボメニュー「ぐんまちゃんカプチーノ」を販売。

グリーティング：整理券制で実施します。会場となるKITTE大阪２階＠JPCAFEイベントスペースの受付にて、１１：００から整理券を配布いたします。御一組様各回１枚までです。

詳細な時間は決まり次第ぐんまちゃん公式WEBサイトやSNSでお知らせします。

来場特典：各日来場者先着300名様に、来場記念ステッカーをプレゼントします（なくなり次第終了）。

イベントの詳細は下記WEBサイトで随時更新いたします。

ぐんまちゃんオフィシャルWEBサイト（https://gunmachan-official.jp/）

隣接するカフェでは期間限定コラボメニュー「ぐんまちゃんカプチーノ」も販売。ぐんまちゃんPOP-UP＠渋谷スクランブル交差点（2025年10月開催時の様子）ぐんまちゃんについて

名前：ぐんまちゃん(GUNMACHAN)

誕生日：2月22日

年齢：人間だと７歳くらい

好きなこと：

・楽しいこと、人を笑顔にすること

・温泉でリフレッシュ

・ぐんまの食べ物

特技：みんなを癒す不思議な力

仕事：群馬県宣伝部長

