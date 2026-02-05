20周年を迎えた人気児童書『こびとづかん』のコラボレーションクッキー缶を2月5日よりCake.jpにて発売開始！

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、児童書シリーズ「こびとづかん」 （作：なばたとしたか / 刊：ロクリン社）とコラボレーションしたオリジナルクッキー缶を、2026年2月5日（木）より販売します。

■「こびとづかん」について

「こびとづかん」は2006年に初めて出版された、なばたとしたかの絵本とその書籍シリーズ。

１冊目の絵本の中で主人公の「ぼく」が見つけたのが、昆虫でも植物でもない不思議な生き物「コビト」です。

初めて見ると一瞬「ぎょっ」としてしまうほどインパクトのあるビジュアルですが、幼稚園や保育園、小学校で読まれる「定番作品」となり、純粋に「コビト」の存在を信じる子どもたちやその家族を中心に愛されています。

書籍や映像シリーズで紹介される「コビトの捕まえ方」にならって、子どもたちの間では「こびと探し」遊びが大流行。

そして、いるかいないかが度々議論になり、日本中のお父さんやお母さん達を悩ませています。

「いるわけない」なんて言わずに、耳をすまして、目をこらしてみてください。

きっとあなたにも、不思議なコビトの気配が感じられるはずです。

■今回のコラボレーションについて

Cake.jpは「お子様もご家族もいっしょに美味しく召し上がってほしい」という想いから、名作絵本のクッキー缶シリーズを展開しており、今回はお子様に大人気の書籍シリーズ「こびとづかん」とのコラボレーションが実現しました。

「こびとづかん」20周年を記念した特別なコラボレーションで、2006年に発売された最初の絵本『こびとづかん』表紙をそのまま缶のデザインに採用。カクレモモジリ、ホトケアカバネ、スモモノウチなど人気のコビトたちを型抜きクッキーで表現しました。

原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用です。小さなお子様に寄り添った商品を目指し、保存料、香料、着色料も使用しておりません。「ビーツ」「ほうれん草」「かぼちゃ」「紫いも」味のクッキーは、野菜パウダーを使用していますが、野菜が苦手なお子様も食べやすい味にしています。また、小さいお子様でも食べやすいよう、サクッとほろける食感にもこだわりました。

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

■商品概要

『こびとづかん』クッキー缶

価格 ：3,564円（税込）※送料別

Cake.jp商品ページ：https://cake.jp/item/3436156/

フレーバー：

◆合計：36枚

・カクレモモジリクッキー(紫いも)・・・4枚

・ホトケアカバネクッキー(かぼちゃ)・・・4枚

・アラシクロバネクッキー(ブラックココア)・・・4枚

・ベニキノコビトクッキー(ビーツ)・・・4枚

・スモモノウチクッキー(ほうれん草)・・・4枚

・お花クッキー(プレーン)・・・4枚

・お花クッキー(ほうれん草)・・・4枚

・スクエアクッキー(ココア)・・・4枚

・スクエアクッキー(プレーン)・・・2枚

・スクエアクッキー(紫いも)・・・2枚

※「ビーツ」「かぼちゃ」「ほうれん草」「紫いも」については、野菜パウダーを使用しておりますが、野菜が苦手なお子さまも食べやすい味にしております。

(C)︎Toshitaka Nabata

絵本コラボクッキー缶商品一覧

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/

企画協力 株式会社CIRCUS

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jp

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。