opsol株式会社訪問看護事業所内部監査サポート【ver.1.5.2】by opsol

opsol株式会社（本社：三重県伊勢市 代表：鈴木征浩）は、訪問看護事業所及び訪問看護ステーションにおける記録や計画の適正な運用を支援するための自己点検支援ツールの最新ヴァージョン、『【5.2動作確認】訪問看護事業所内部監査サポート【ver.1.5.2】by opsol』を無料でリリースしました。



本ツールは、サービス提供記録や訪問看護計画の内容が、医師の指示や制度上の要件と整合しているかAIを使って検証し、現場で働く職員が自主的に整合性を検証するのをサポートするツールであり、昨年リリースした『【4o専用】訪問看護事業所内部監査サポート【ver.1】by opsol』を、GPT5.2対応版にヴァージョンアップしたものです。

不適切な訪問看護の事例が社会問題化し、厚生労働省による指導体制も強化される中、事業所はこれまで以上に高い説明責任と制度理解が求められています。本ツールは、そうした背景をふまえ、日々の記録や訪問看護計画の内容を制度と照らし合わせて、自主点検をサポートします。

ツール開発の背景

近年、一部の訪問看護において不適切なサービス提供が行われていた事例が相次いで報道され、制度そのものへの信頼が揺らぎつつあります。こうした状況を受け厚生労働省は、訪問看護に対する指導・監査体制の強化を打ち出しました。

具体的には、年間請求額や1件当たり請求額が高額なステーション、複数都道府県にまたがって運営される広域事業所に対する重点的な指導の実施、eラーニングによる集団指導の検討など、より効果的な指導を実施する方向性が示されています。

こうした中、現場レベルで、制度や医師の指示に沿って計画を立て、記録を作成し、さらにその妥当性を日常的に確認できる仕組みの必要性が高まっています。

ツールの特徴

【概要】

本ツールは、OpenAI社が提供するChatGPTのGPTs機能を活用して構築されており、GPT5.2にて動作確認を行ったものであり、訪問看護業務における自己点検支援ツールです。

ChatGPTのGPTストアより、無料でご利用いただけます（GPTストア内で検索してご利用いただけます）。

外部評価を目的とするものではなく、事業所内での内部監査や自主的な点検を補助することを目的としています。

制度や行政の指導方針、医師の指示内容と、訪問看護計画書やサービス提供記録の内容が整合しているかどうかを検証する視点を提供します。あくまで「制度と照らして検証する視点」を提供し、最終的な判断主体は事業所及び事業所管理者ならびに事業所職員にあります。 事業者が、適正な運用を行えることをサポートするツールです。

【本GPTsのメインプロンプト公開方針について】

このGPTsは、製作者が意図しない動作をすること、ならびに、悪意ある改変等を防ぐために、本来の目的以外を達成するためのプロンプトは受け付けないようプロンプトインジェクション対策を施しています。ですが、検証のロジック及びその正当性を確認するためにプロンプトの内容を確認していただくことを拒否する意図はありませんので、メインプロンプトについてはopsolグループwebサイトで公開する予定です。

今後の展望

本ツールは、業界全体の自浄作用を促すとともに、国が掲げる「ケア現場へのテクノロジー導入」の方針にも沿った取り組みです。今後、現場で日常的に活用されていくことで、制度との整合性が確保されやすくなり、訪問看護業務の透明性と信頼性の向上につながることが期待されます。

opsol グループについて

opsolグループは2005年の創業から医療・介護・福祉事業を中心としたサービスを提供しています。現在は、opsol株式会社を事業運営の中心企業として、充実した医療対応が可能な高齢者向け住宅事業、在宅ケア事業、高齢者・ケア住宅紹介事業、出版・制作事業など、枠に捉われない柔軟な事業展開を行っています。私たちは、現場で生まれたニーズやアイデアを汲み取って新たな取り組みに挑戦し、最適解を具現化してきた歴史があります。今般の支援ツールのリリースも、そうした貴重な現場の声を活用した取り組みの一環となります。

【会社概要】

社名 ： opsol株式会社（オプソル）

本社所在地 ： 三重県伊勢市小俣町元町623番

大阪本社 ： 大阪府大阪市中央区谷町3丁目2-11 FLAGSビル3階

代表取締役社長 ： 鈴木 征浩

事業内容 ： 高齢者向け住宅・有料老人ホーム「パリアティブケアホーム」および「パリアティブケアホームスタイルプラス」、訪問看護、訪問介護、通所介護、居宅介護支援の事業所の運営、「opsol高齢者・ケア住宅紹介サービス」の運営、出版・制作事業「opsol book」の運営

創業：2005年9月

webサイト ： https://opsol.co.jp/

お問い合わせ先

プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

opsol株式会社 コーポレートコミニュケーション室

TEL : 06-6585-0155 e-mail : cc@opsol.co.jp