着地観光素材を自由に選べるWEB旅行商品『赤い風船セレクト』販売開始

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、個人向け旅行申込サイトにおいて、2026年2月5日（木）より着地観光素材（レンタカー等）を付与した募集型企画旅行の販売を開始します。これに伴い、Webの旅行商品として新たに『赤い風船セレクト』が加わります。

お客様がお好きなものをセレクト可能なWeb旅行商品

これまで当社の個人向け旅行申込サイトでは、宿泊単品での販売と、交通機関（新幹線・航空機など）と宿泊のセットプランの販売を行ってきました。この度、新たに着地観光素材も選べる機能が追加され、日本旅行がおすすめする現地観光素材があらかじめ盛り込まれているプランや、複数ある現地のアクティビティや食事など、お客様がお好きなものを選んで旅行を申し込むことが可能になります。

『赤い風船セレクト』 でレンタカーを付与したプランを2方面で販売開始

『赤い風船セレクト』最初のラインナップとして、航空機と宿泊のセットプランにレンタカーを付与したプランを発売します。

■発売日 ： 20２６年２月５日（木） 15時～

■設定期間 ： 2026年４月１日 ～ １０月３１日

■設定方面 ： 北海道（新千歳空港利用） 沖縄（那覇空港利用）

■リリースキャンペーン

「トヨタレンタカー」利用

【北海道】台数限定で、Sクラス代金よりもおトクにAクラスご用意！

【沖 縄】台数限定で、Sクラス代金よりもおトクにアクア（車種指定）をご用意！

「オリックスレンタカー」利用

【北海道】出発３０日前の早期割引をご用意！

【沖 縄】出発４５日前で、1,000円分ガソリン券付き！

※一部除外日あり。

今後、レンタカー以外にもおすすめ観光素材が付与した旅行商品を展開してまいります。

『赤い風船セレクト』は日本旅行のホームページで

私たちはこれからも、お客様にとって旅が身近なものになるように、さらなる利便性向上に取り組んでまいります。

■公式ホームページURL

https://www.nta.co.jp/