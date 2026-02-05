【シェラトン都ホテル大阪】「ラプンツェル」がテーマのアフタヌーンティーや「イースタースイーツ」が登場 旬のいちごを満喫できる「いちごフェア」第2弾 開催
レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）「プリンセスアフタヌーンティー ～いちご×ラプンツェル～」
シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間、レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）およびカフェ＆グルメショップ カフェベルにて、2026年2月28日（土）まで開催している「いちごフェア」第1弾に続き、イースターなど春の要素を取り入れた「いちごフェア」第2弾を開催します。
レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）では、童話「ラプンツェル」をテーマに、ラプンツェルをイメージしたグラススイーツや塔に見立てたローストビーフのホットロールサンドなどがスタンドを飾る、旬のいちごで彩られた華やかなアフタヌーンティーをご用意します。
カフェ＆グルメショップ カフェベルでは、春の訪れを祝うイースターをテーマに、ひよことうさぎをモチーフにしたパステルカラーの可愛らしいスイーツなど、いちごをふんだんに使用した華やかなスイーツを販売します。
【開催期間】2026年3月1日（日）～4月30日（木）
レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）
プリンセスアフタヌーンティー ～いちご×ラプンツェル～
ラプンツェルのトレードマーク「三つ編み」をギモーヴで表現したグラススイーツやランタンに見立てたムース、塔をイメージしたローストビーフのホットロールサンドなど、童話「ラプンツェル」の世界観が楽しめる、旬のいちごで彩られた華やかなアフタヌーンティーです。
【販売時間】14:00～18:00 ※前日17:00までにご予約ください。
【料金】平日 6,500円 / 土・日・祝日 7,000円
【メニュー】
・ウェルカムドリンク「Rapunzel’s Essence」
<スタンド上段から>
・1段目
ラプンツェル ～三つ編みギモーヴとベリーのグラススイーツ～ / 魔女のヴェリーヌ / ランタンムース / 王子さまマカロンのブロシェット
・2段目
ティアラ ～トンカ豆とブルーベリーのムース～ / 白馬のサブレと柑橘の蜂蜜マリネ / ベリーとピスタチオのタルト / いちごのスコーン
・3段目
ラプンツェルのニース風サラダ いちごのドレッシング / シーフードとバタフライピーのゼリー寄せ 舟形キッシュ添え / ローストビーフのホットロールサンド
・ドリンク
ロンネフェルトの紅茶、オリジナルブレンドティー、コーヒー、コールドプレスジュースなど、約25種類のメニューをフリーフローでお楽しみいただけます。
プリンセスアフタヌーンティー ～いちご×ラプンツェル～ スイーツ付ディナー
コース料金にお一人様4,000円を追加していただくと、コースのデザートを「プリンセスアフタヌーンティー ～いちご×ラプンツェル～」のスイーツ2段に変更します。
アフタヌーンティーの提供時間にご利用いただけないという方やお仕事帰りのディナーにおすすめです。
【販売時間】17:00～21:00（L.O.20:00）※前日17:00までにご予約ください。
【料金】アフタヌーンティースイーツ付 ウィークデーディナー <平日限定> 9,200円
アフタヌーンティースイーツ付 コース「Nature -ナチュール-（メイン肉料理）」11,300円
【メニュー】
オードブル / スープ / メインディッシュ / プリンセスアフタヌーンティー ～いちご×ラプンツェル～ スイーツ2段 / コーヒーまたは紅茶
※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。
■ご予約・お問い合わせ先
シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）
営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）
ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）
バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）
TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）
Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-eu/reserve
カフェ＆グルメショップ カフェベル
Strawberry Sweets
【販売時間】11:00～19:00
イースターチック 900円
ひよこがキュートなパステルピンクのムースケーキ。ベリーのムースとジュレをいちごのムースで包み込み、ひよこに見立てたミニケーキといちごをトッピングしました。
イースターバニー 900円
にんじん畑で遊ぶうさぎを表現した、可愛らしいデザインのいちごプリン。甘酸っぱいいちごとミルクのコクを味わえる、なめらかな食感のいちごプリンに、土に見立てたチョコサブレ、うさぎに見立てたマスカルポーネのムース、にんじんに見立てたフランボワーズをトッピングしました。
フレジェ 800円
いちごをふんだんに使用した、見た目も華やかなフランス版ショートケーキ。キルシュ風味のまろやかなカスタードクリームとフレッシュないちごをピスタチオ生地でサンドしました。
いちごとチーズのタルト 950円
チーズタルトにピスタチオクリームといちごジャムを入れ、生クリームといちごをデコレーションしました。ピスタチオのコクといちごの甘酸っぱさが絶妙なバランスでお楽しみいただけます。
※表示料金には、消費税が含まれています。
■ご予約・お問い合わせ先
シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル
営業時間 8:00～19:00
TEL 06-6773-5582
Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve
※写真は全てイメージです。
※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
シェラトン都ホテル大阪
1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。
【ホテル概要】
名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）
住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55
電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）
社名：株式会社近鉄・都ホテルズ
開業：1985年（昭和60年）10月3日
建物：地上21階 地下2階
客室：578室
交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分
シェラトン都ホテル大阪
公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka
公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka
公式 X https://x.com/SheratonMHOSAKA