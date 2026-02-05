天津大塚飲料　ポカリスエット新工場を開設　水分・電解質補給の大切さを伝える“健康啓発拠点”を目指す

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長 井上 眞、以下「大塚製薬」）の子会社である天津大塚飲料有限公司（以下「天津大塚飲料」）は、事業を展開する中国北部でのポカリスエットの需要拡大に対応するため、同社2つ目となる新工場「天津第二工場」を開設し、2月5日に竣工式を行いました。新工場は既存工場と同様に見学者を対象とした水分・電解質補給の大切さを伝える活動も行います。

天津大塚飲料の新工場「天津第二工場」

天津大塚飲料は、水分・電解質補給の啓発による製品価値の浸透を背景に順調に事業を拡大しています。近年の健康志向の高まりによる、ポカリスエットの需要拡大への対応として、2003年に稼働を開始した天津工場の隣に、新たに天津第二工場を開設しました。これにより、同社のポカリスエットの生産能力は約2.5倍に増加します。

年間約3万人の見学者が訪れる天津工場では、身体の健康維持・増進における水分・電解質補給の大切さを紹介する取り組みなども行っており、2016年に所在地の天津濱海新区より「教育基地*」の一つとして選定されています。新たに開設した天津第二工場においても同様の活動を行うことで、現地の人々の健康に貢献する“健康啓発拠点”となることを目指します。

* 学校以外で教育に貢献する施設に与えられる称号

■天津大塚飲料有限公司について https://www.pocarisweat.cn

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/174_1_9e4debca58135f7913258d53fc131de3.jpg?v=202602050321 ]

■天津第二工場について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/174_2_6dc94be2955d8e5d8f50c281c05520e2.jpg?v=202602050321 ]

■ポカリスエットの海外展開について

発汗によって失われた水分と電解質（イオン）をスムーズに補給する健康飲料「ポカリスエット」は1982年に海外展開を開始しました。国や地域ごとに異なる健康課題に対し、文化・習慣に根差した活動を続けることで、2021年以降、海外での売上数量は国内を上回り、グローバルブランドとして近年成長を加速させています。2025年にはベトナム初のポカリスエット工場の開設や、インドなど新たなエリアでの販売を開始しました。

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。