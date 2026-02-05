バレンタインデー・ホワイトデー特別企画　～Valentine of Underwater～

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市3丁目22-31 総支配人：慶野光市）」 では、癒しの空間クラゲ展示室「クラリウム」にて、バレンタインにちなんだ展示と、アクアドーム ペリー号内大水槽にて、ハート型の餌を用いた魚の餌付けショーを2026年2月7日（土）より開催します。

◇バレンタイン＆ホワイトデー特別企画について

クラリウム入り口にある水槽では、バレンタインとホワイトデーに合わせまして、バレンタインにちなんだ魚の展示をいたします。毎年恒例となるこの企画展では、ペアを作る魚やバレンタインを 連想する魚にスポットを当てて展示しております。

クロホシイシモチ

普段は群れで生息しているが、繁殖になるとオスとメスでペアを組みます。

カクレクマノミ

オスとメスでペアを作る魚。

ペアはイソギンチャクの中で暮らします。

シマキンチャクフグ

英名Valentini pufferという名前でValentiniは

バレンタインイベントとは直接関係ないものの、

同じ語源を持つ人名由来の名前です。

【期 間】2026年2月7日（土）～3月14日（土）

【展示生物】クロホシイシモチ、カクレクマノミ、シマキンチャクフグ

※生物は予告なく変更する場合がございます。

◇ハート型の餌をプレゼントする魚の餌付けショーについて

アクアドームペリー号内の大水槽で行う魚の餌付けショー“ディスカバリーオーシャン”では、餌となるオキアミをハート型に凍らせて、魚たちにプレゼントします。飼育員が愛情を込めて作った ハートに群がる魚たちの様子をお楽しみください。

【期 間】2026年2月7日～3月14日の期間内の土曜日、日曜日、祝日

【時 間】10：35～ ※2月14日(土)と3月14日(土)は10：35～と14：35～の2回開催

ハート型のオキアミに群がる魚たち

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie