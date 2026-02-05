DHL、世界最高峰の舞台で挑み続ける日本人プロアングラー伊藤 巧選手と2027年までスポンサー契約を更新

DHLジャパン株式会社

国際エクスプレスのリーディングカンパニー、DHLジャパン株式会社（代表取締役社長：トニー カーン 本社：東京都品川区）は、米国を拠点に世界最高峰のバスフィッシングトーナメントで活躍する日本人プロアングラー、伊藤 巧選手とのスポンサーシップ契約を更新し、2027年まで2年間にわたり継続してサポートすることをお知らせします。本契約の更新により、伊藤選手が使用する車両、バスボート、トーナメントシャツなどの競技関連装備には、引き続きDHLロゴが掲出されます。

伊藤 巧選手、2026年シーズンを闘う新ユニフォームおよび機材一式とともに

DHLジャパン株式会社 代表取締役社長のトニー カーンは、「伊藤選手が日本から米国へと挑戦の舞台を移したように、DHLもまた、日本企業のグローバル市場への進出を輸送面から支えてきました。同じ志を持つパートナーとして、伊藤選手とともに、新たな可能性に挑み続けていきます。」と述べています。

DHLは2023年より、年間10戦にわたり全米各地で転戦する「バスマスターエリートシリーズ」、ならびに同シリーズの成績上位者のみが出場できる「バスマスタークラシック」に挑む伊藤選手を応援してきました。伊藤選手は、米国参戦以来、着実に経験と実績を積み重ね、スポンサー契約3年目となった2025年には「バスマスターエリートシリーズ」で年間6位と、自身最高位の成績を記録。世界最高峰の舞台において、日本人アングラーとして確かな存在感を示しています。

国境を越え、新たな環境で挑戦を続ける伊藤選手の姿勢は、「スピード」「信頼」「チームワーク」を価値の中核に据え、日本企業のグローバル展開を輸送面から支えているDHLの理念とも深く重なります。DHLは本スポンサーシップを通じて、伊藤選手の競技活動を支援するとともに、「挑戦することの価値」をより多くの人々に届けていきたいと考えています。

2026年シーズンの開幕戦となるレイクガンターズビル戦を目前に控え、伊藤選手は、「日本から米国へと挑戦を続ける私にとって、世界規模で事業を展開するDHLに継続して支援いただけることは、大きな支えであり誇りでもあります。米国や日本の街角で走る黄色いDHLトラックを目にするたびに、グローバルな舞台で戦っている実感と責任を強く感じます。この信頼に応えられるよう、世界最高峰の舞台で結果を追い求めていきます」と、述べています。