freeeグループ「透明書店」、昭和100年企画　「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」の展示イベントを実施

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、グループ会社の透明書店株式会社が経営する書店「透明書店」が、2月6日から2月13日の期間に「これからラボ」が企画している昭和100年企画「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」の展示イベントを実施することをお知らせします。

■昭和100年企画「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」について

昭和100年企画「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」は、コーポレートサイトやnoteなどでオウンドメディアを運営している企業約30社の担当者が集まり、オウンドメディア同士が連携し対話を通じて未来を考える場として「これからラボ」が実施した企画です。昭和100年企画として、「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」というテーマのもと、1社ではなく数社で共同してnote記事等で発信することで、先人たちが切り開いてきた「当たり前になるまで」の商品やカテゴリーの歴史を、“次世代に語り継ぎたい文化“として見せていきたいという思いのもと実施しています。

freeeも2025年より「これからラボ」の立ち上げに参画しており、一緒に未来を考える場として、note記事などオウンドメディアの発信に閉じるのではなく、リアルな場をつくりたいということから今回「透明書店」で展示を実施することとなりました。

freeeは、今後もスモールビジネスの経営とバックオフィスを支えるプロダクトを開発・提供し、だれもが自由に自然体で経営できる環境の実現に向けてさまざまな取り組みを推進していきます。

昭和100年企画「#わたしたちの当たり前ができるまで」freeeページのURL：https://co-creation-labo.studio.site/showa100/gallery/posts/zWb08a14

■透明書店で「#わたしたちの当たり前ができるまで」の展示イベントを実施

展示名：#未来の当たり前にしたいこと #わたしたちの当たり前ができるまで展

実施場所：透明書店（東京都台東区寿3-13-14-1F）

実施期間：2026年2月6日（金）～2026年2月13日（金）12:00-19:00（終日無人営業の2月10日と11日は除く）

内容：

「これからラボ」の企画である「#わたしたちの当たり前ができるまで」「#未来の当たり前にしたいこと」のリアル版として、noteクリエイターから9,700件を越える応募のあったnote投稿企画「 #未来の当たり前にしたいこと 」から、これからラボ参画企業がピックアップしたの投稿を展示させていただくほか、「 #私たちの当たり前ができるまで 」で紹介した、「これからラボ」参画企業の過去と現在の商品なども展示いたします。

参画企業が作り上げてきた“これまでの当たり前”と、投稿企画でお寄せいただいた“これからの当たり前”が交差する空間を、パネルや商品の展示で表現します。

■透明書店について

透明書店は、売上などの経営状況から、ちょっとした日々のできごとまで、本屋さんのリアルを包み隠さず「透明」に発信する小さな本屋です。スモールビジネスに関わる人や、何かに挑戦する誰かの背中を押せる本屋さんを目指し、蔵前で営業しています。

「透明」「自由」「素敵な小さな出版社」といったコンセプトに分かれた棚に、ノンフィクションや小説、エッセイや漫画、絵本などジャンルを問わず約3,000冊の「ちょっとした刺激がもらえる」本を並べています。 また、店内のモニターにはChatGPTなどのAI技術を活用した副店長の「くらげAI」がお出迎え。おすすめの本を答えたり、雑談相手になったりします。

【営業時間】

有人営業：月・木・金・土・日12:00-19:00、現金でのお支払可

無人営業：上記以外の時間帯、クレジットカード・交通系・iD・QUICPay・QRコード決済。現金不可

※イベント開催時は営業時間が変更になるため、公式SNSでのお知らせをご確認ください。

【所在地】

東京都台東区寿3-13-14-1F

【アクセス】

大江戸線蔵前駅A5出口より徒歩1分

■透明書店株式会社について

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるフリー株式会社の子会社として2022年11月に設立。2023年4月、蔵前で「透明書店」の営業を開始。

freee自らがスモールビジネスを経営し、あらゆる業務を経験することで、freeeが価値を届けたいスモールビジネスについて体感をもって理解するために本屋さんを作りました。そこで得た経験を自社サービスへ反映するだけでなく、書店経営の失敗談や成功体験など、経営にまつわる"明け透けな"情報を発信していきます。

＜「透明書店」公式SNSアカウント＞

note：https://note.freee.co.jp/m/mec7ecae2a029

書店経営の裏側Podcast「透明書店バックヤード」：https://note.freee.co.jp/membership

X：https://x.com/tomei_1111

Instagram：https://www.instagram.com/tomei_1111/

Webサイト：https://tomei-bookstore.com/

透明書店オンラインショップ：https://tomei-boookstore.square.site/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

URL：https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/



freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。