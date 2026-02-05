トレンダーズ株式会社

トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード6069）は、SNSを活用することでAmazonをはじめとしたECモールの集客および売上の最大化を図る支援サービスの提供を開始いたしました。

- しるし社との連携により、ECモールでの売上最大化を支援

当社はAmazonをはじめとしたECモールに特化した戦略コンサルティング・運用代行サービスを手掛ける、しるし株式会社の全株式を12月1日付で取得し、子会社化いたしました。これによりECコンサルティング事業に進出するとともに、SNSとECモールを連携させた新しいマーケティングソリューションの開発に取り組んでいます。

そしてこの度、当社が有するSNSマーケティングのノウハウとデータベースを活用することで、ECモールの集客および売上の最大化を図る支援サービスの提供を開始いたしました。データ分析に基づき集客に最適なインフルエンサーをキャスティングし、インフルエンサーとともにECモールに集客するためのキャンペーン設計やクリエイティブ制作を行います。また購買に直結するUGCをECモールの商品ページに活用することで、CVRを向上し売上の最大化を図ります。

当社は今後もSNSとECモールを様々な形で連携させていくことで、顧客企業のECモールでの売上向上を支援してまいります。