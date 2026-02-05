【伊東小涌園】新設の「個室食事処」×飲める温泉で蒸した「温泉蒸し会席」オープン記念宿泊プラン「春はじめ」登場！

藤田観光株式会社

全客室に露天風呂を完備した料理と温泉が自慢の「伊東 緑涌」（所在地：静岡県伊東市広野、総支配人：笹子真一）では、新設の個室食事処「藤」での夕食提供を開始いたしました。オープン記念として、個室食事処の良さを最大限に感じていただける宿自慢の特別会席「温泉蒸し会席」をセットにした記念宿泊プラン「春はじめ」を2026年2月5日（木）から予約受付を開始いたします。

日本の温泉地の中でも随一の湯量を誇る伊東温泉。 伊東 緑涌の温泉は、800もの源泉がある伊東でも珍しい飲める温泉「飲泉処」を所有し、「美肌の湯」とも言われおり、当館では、自慢の温泉を客室内にある庭園露天風呂でお楽しみいただけます。

今回、お客さまの滞在の快適性向上を目指しプライベート感はしっかりと残しながら当館自慢の料理をお楽しみいただける個室食事処「藤」を新設して夕朝食のご提供を開始いたしました。

今回のプランでお楽しみいただける特別会席「温泉蒸し会席」は、素材の旨味を温泉の蒸気でぎゅっと凝縮した「飲んでも良し」「食べても良し」の当館だからこそ実現できる贅沢な料理です。今回の個室食事処の各テーブルには、埋め込み式IHコンロが設置されており出来立ての「温泉蒸し」をご体験 いただけます。

2月中旬からは「河津さくら」が伊豆に春を運んできます。一足早い春の息吹と「温泉」尽くしの 伊東 緑涌で「春はじめ」をご体験してみてはいかがでしょうか？

個室食事処「藤」 概要

【個室食事処「藤」】

個室数：7室

設 備：テーブル埋め込み式IHコンロ設置

場 所：伊東小涌園 本館 1階

個室食事処「藤」オープン記念宿泊プラン「春はじめ」 概要

＜期間＞ 2026年2月5日（木）～

＜プラン名＞【お食事は個室食事処】～春はじめ～

個室食事処オープン記念！温泉蒸し会席付◆

庭園露天風呂付客室で癒しのひととき（夕朝食付）

＜料金＞ 35,200円～（入湯税別）

※1室2名利用時の1名料金

＜プラン予約URL＞

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg030/plans/10184285

＜予約方法＞ 公式 HP限定プラン

※季節仕入れ状況によりお料理内容は変更となります（上記画像は一例）

伊東 緑涌 概要

伊東の老舗旅館「伊東小涌園」の別邸。すべての客室が自慢の温泉を楽しめる露天風呂付。伊東小涌園の大浴場もご利用可能で伊東では珍しい「飲める温泉」もご体験いただけます。ご夕食は、調理長自慢の伊豆の海の幸を用いた会席料理を今回新設した個室食事でご提供いたします。

伊東 緑涌 公式HP：https://www.ito-kowakien.com/

藤田観光株式会社 概要

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie