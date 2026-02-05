令和8年度研究施設一般公開4月18日（土）に開催
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所
海上技術安全研究所、電子航法研究所及び交通安全環境研究所は、令和8年4月18日（土）に合同で研究施設を一般公開いたします。
【概要】
毎年4月に行われる「科学技術週間」の行事の一環として、東京都三鷹市から調布市にかけて隣接する３研究所が合同で一般の方々に研究施設を公開し、日ごろの研究活動や今後の取り組みなどをご覧いただけます。 ※３研究所でスタンプラリーを実施します。
※事前申し込みは不要です。
【開催日】
令和8年4月18日（土）10：00～16：00（最終入場15：30）
※昨年度の一般公開では、一部のご来場者と思われる目的外駐車により、近隣の商業施設から苦情がございましたので、当日の来場は公共交通機関のご利用をお願いいたします。
【会場】
・海上技術安全研究所 （東京都三鷹市新川 6-38-1）
・電子航法研究所 （東京都調布市深大寺東町 7-42-23）
・交通安全環境研究所 （東京都調布市深大寺東町 7-42-27）
【その他】
昨年度に引き続き、今年度もJAXA調布航空宇宙センターとは別日開催となります。
JAXA調布航空宇宙センター一般公開2026
日時：令和8年4月19日(日)10:00 ~ 16:00(最終入場15:30)
※JAXAのWEBサイトをご確認ください。（2月末公開予定）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g1XvVg1pX1E ]
テレビでおなじみの深海水槽にて波のダンスやお絵かきショーを行います。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iVgIjbHe6Ns ]
総合シミュレーションシステムで船の航海を体験できます。
世界最大級の400m水槽の台車に乗って船が作る波の様子を見ることが出来ます。
体験型コーナーも複数あります！（強風体験）