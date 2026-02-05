令和8年度研究施設一般公開4月18日（土）に開催

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所

海上技術安全研究所、電子航法研究所及び交通安全環境研究所は、令和8年4月18日（土）に合同で研究施設を一般公開いたします。

【概要】

毎年4月に行われる「科学技術週間」の行事の一環として、東京都三鷹市から調布市にかけて隣接する３研究所が合同で一般の方々に研究施設を公開し、日ごろの研究活動や今後の取り組みなどをご覧いただけます。 ※３研究所でスタンプラリーを実施します。

※事前申し込みは不要です。

【開催日】

令和8年4月18日（土）10：00～16：00（最終入場15：30）

※昨年度の一般公開では、一部のご来場者と思われる目的外駐車により、近隣の商業施設から苦情がございましたので、当日の来場は公共交通機関のご利用をお願いいたします。

【会場】

・海上技術安全研究所 （東京都三鷹市新川 6-38-1）

・電子航法研究所 （東京都調布市深大寺東町 7-42-23）

・交通安全環境研究所 （東京都調布市深大寺東町 7-42-27）

【その他】

昨年度に引き続き、今年度もJAXA調布航空宇宙センターとは別日開催となります。

JAXA調布航空宇宙センター一般公開2026

日時：令和8年4月19日(日)10:00 ~ 16:00(最終入場15:30)

※JAXAのWEBサイトをご確認ください。（2月末公開予定）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g1XvVg1pX1E ]

テレビでおなじみの深海水槽にて波のダンスやお絵かきショーを行います。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iVgIjbHe6Ns ]

総合シミュレーションシステムで船の航海を体験できます。

世界最大級の400m水槽の台車に乗って船が作る波の様子を見ることが出来ます。体験型コーナーも複数あります！（強風体験）