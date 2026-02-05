「北海道『運輸のシゴト』相談会　ドライバー就職フェア」を開催します！

北海道

地域における交通や物流の確保を図ることを目的に、人口減少や高齢化に伴う担い手不足に対応するため、トラック、バス、タクシー事業者や関係団体と連携し、就職相談会を開催します。

入場無料ですのでお気軽にお越しください！

＜開催日＞

令和８年３月７日（土）10：00～16：00

＜開催場所＞

札幌コンベンションセンター １階 中ホール

（札幌市⽩石区東札幌6条1丁目1-1）

※地下鉄東西線 東札幌駅徒歩８分、駐車場完備（有料）

＜出展企業（五十音順）＞

〇トラック事業者

（株）エース、（株）三和重機、（株）ジェイアール貨物・北海道物流、大北運輸（株）、

（有）高潮産業、（株）電材運輸、（株）東栄運送、（株）富田通商、日晶運輸（株）、

（有）ピットロード、北海道西濃運輸（株）、北海道フーズ輸送（株）、

（株）北海道丸和ロジスティクス、（株）北政急送、ホッコウ物流（株）、山登運輸（株）

〇バス事業者

旭川電気軌道（株）、網走バス（株）、沿岸バス（株）、

札幌第一観光バス（株）、ジェイ・アール北海道バス（株）、（株）じょうてつ、

空知中央バス（株）、道北バス（株）、ニセコバス（株）、函館バス（株）、

北海道北見バス（株）、北海道中央バス（株）

〇タクシー事業者

（株）網走ハイヤー、安全永楽交通（株）、江別ハイヤー（株）、金星自動車（株）、

互信ホールディングス（株）（ハートタクシー）、札幌第一交通（株）、

昭和交通（株）、鈴蘭交通（株）、太洋ハイヤー（株）、北都交通（株）札幌ハイヤー事業部

〇その他

北海道労働局（ハローワーク札幌）

＜来場方法＞

当日の来場も可能ですが、混雑が予想されるため下記申込みフォームから事前の来場予約にご協力願います。

【申込みフォーム】

https://www.harp.lg.jp/TxFTQffb

＜お問い合わせ先＞

北海道総合政策部交通政策局交通企画課

電話：011-204-5796