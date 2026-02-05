株式会社ジェイアール東海ホテルズ

２０２６年２月５日

東海旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

新横浜ステーション開発株式会社

「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」開業時期等の変更について

当社グループである株式会社ジェイアール東海ホテルズが運営する新横浜駅直上の「ホテルアソシア新横浜」を「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」としてリブランド開業することを2025年8月28日に発表し、準備を進めてまいりましたが、以下のとおり、リブランド開業時期等のスケジュールを変更することになりましたので、お知らせいたします。

お客様のご期待に添えるホテルとなるよう「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」の開業に向けて、計画を着実に進めてまいります。



１．スケジュール変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76395/table/224_1_dda9a338dd193e6b05d1692e66a4db5f.jpg?v=202602050321 ]

※2026年6月から一部フロアを休業いたします

２．スケジュール変更の理由

・リブランド改装にあたり、設計・施工契約の相手方との調整に時間を要したため

３.「ホテルアソシア新横浜」としての宿泊予約の再開

・5月7日（木）からの宿泊予約を停止しておりましたが、7月中旬までの宿泊予約の受付を再開します。

開業日や「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」としてのご予約開始日等は、あらためてご案内いたします。

※上記のスケジュールは今後の設計・施工協議の進捗等により変更になる場合がございます。