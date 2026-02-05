【福岡】オールナイト音楽フェス「 SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS 開催のお知らせ

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS、（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤 芳光）と共催で、2026年6月27日(土)に、みずほPayPayドーム福岡で第7回目の「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに、日本全国で若者を中心に熱狂的な支持を集める国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、音楽とシンクロした関西最大級の花火大会である「SBI舞花火」等を手掛けています。当社は、単なるイベント運営会社に留まらず、企画から制作、運営までを一気通貫で手掛けることで、唯一無二の体験を創出しています。

- 開催概要

2018年から福岡で開催を続ける音楽を中心としたオールナイト音楽フェスティバルとして、20代を中心とした若年層から支持を集めている「MUSIC CIRCUS FUKUOKA」が、今回で7回目の開催を迎え、新たなシリーズの幕を開けます。

その名も「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop-」。

SBI MUSIC CIRCUSから誕生した、HIPHOPを軸としたアーティストLIVEに特化した新ラインである「-Beat Drop-」は、HIPHOPを核とした圧倒的なライブパフォーマンスと演出により、音楽そのものを深く体感できるオールナイト・フェスです。

昨年6月に開催された「MUSIC CIRCUS FUKUOKA 2025」の様子

昨年6月に開催された「MUSIC CIRCUS FUKUOKA 2025 partner with SoftBank HAWKS 」では、50組のアーティストがステージを彩り、約10,000人の熱狂的なファンを魅了しました。今回、更にパワーアップした「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS 」では、多数の豪華なアーティストの出演を予定しており、順次公式サイトで公開予定ですので、乞うご期待ください。

■共催パートナーについて

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、日本のプロ野球の球団の一つで、パシフィック・リーグに所属。球団スローガン「めざせ世界一！」のもと、プロ野球文化の継承と野球球技の振興を行い、野球にとどまらず、人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンターテインメントを実現する使命と責任を負っています。

■イベントの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/66_1_5c5ada93b6a5632439ddfa80341c5617.jpg?v=202602050321 ]

2. 各社の概要

【福岡ソフトバンクホークス株式会社】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/66_2_f66dacf817de922428aef0e8b9549aed.jpg?v=202602050321 ]

【株式会社SBI MUSIC CIRCUS】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/66_3_649728c599286e620e96a10e4400bc4d.jpg?v=202602050321 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891