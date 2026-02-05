【アドインテ】「リテールテックJAPAN 2026」出展のお知らせ

株式会社アドインテ

株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治、以下「アドインテ」）は、2026年3月3日(火)～6日(金)に東京ビッグサイト(東展示棟)にて開催される、国内最大級の流通情報システム総合展『リテールテックJAPAN 2026』に出展いたします。

なお、本展示では、イベント初公開の自社テクノロジーを活用した新たなCRMソリューションである、AIエージェント「Retail Analysis Agent(リテール アナリシス エージェント)」を発表・展示いたします。

2023年から4回目の出展となる今回は、アドインテが強みとするIoTとAIの技術融合として、イベント初公開となるリテールメディア×AIエージェント『Retail Analysis Agent』の展示ブースに加え、サイネージ型IoT自動販売機「AIICO（アイコ）」によるサンプリング体験を予定しております。認知から購買までをフルファネルで支える、アドインテのマーケティングDXソリューションをご紹介いたします。

流通の未来を社会実装する。アドインテ独自のマーケティングDXソリューションを公開

■Retail Analysis Agent -リテールメディア×AIエージェント

AIの導入により、膨大なID-POSデータ分析と配信ターゲットの最適化を両立。

従来のデータ分析では、観点ごとに手順を分けて検証する必要がありましたが、本AIエージェントは一度の分析プロセスの中で、複数の観点から様々な分析を並行して提案し、データ分析の専門知識がなくても”必要とする指標・セグメント・条件”を指定することで必要なデータを抽出できる設計を実現しております。

こうした分析を土台に、過去実績の傾向を捉え、顧客の次の購買を予測。最適な配信ターゲットを選定することで、販促の無駄を最小化し、LTV最大化につながる示唆を高速に導き出します。

■サイネージ型IoT自動販売機「AIICO」によるサンプリング体験

「AIICO（アイコ）」は、商品告知からサンプル配布、配布後のコミュニケーションまでをワンストップで実現する、サイネージ型IoT自動販売機です。コスメ、飲食料品、日用品など多様な商材で各企業様に導入されております。

本ブースでは、2世代目となる「AIICO2」を通じて、告知～サンプル配布～配布後のダイレクトマーケティングまでの一連の流れを体験いただけます。このデモンストレーションにより、リアルなユーザー目線での購買プロセスを把握することができ、顧客体験向上とマーケティング課題の解決につなげます。

■開催概要

展示会名 ：リテールテックJAPAN 2026

日程 ：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

会場 ：東京ビッグサイト（東展示棟）

弊社ブース番号：RT6101

主催 ：日本経済新聞社

公式サイト ：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

■入場について

本展示会への来場は事前登録制（入場無料）です。下記より詳細をご確認ください。

詳細URL：https://adinte.co.jp/?post_type=release&p=13258&preview=true(https://adinte.co.jp/?post_type=release&p=13258&preview=true)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/