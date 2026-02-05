【2/12開催・参加費無料】一般社団法人アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会、第9回講演会を開催

株式会社シード・プランニング

株式会社シード・プランニングが事務局を務める「一般社団法人アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会（理事長：森下 竜一 大阪大学 医学系研究科 教授）」が、2026年2月12日（木）18時00分より、「医療イノベーションの社会実装と産業化」のテーマで第9回講演会を開催いたします。

また、講演後はネットワーキングを予定しております。

ぜひ皆さまお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。

●講演会詳細ページ（協会HP）

https://bhc-venture.or.jp/news/548/

●お申し込みフォーム

https://x.gd/NZoqF

◆一般社団法人アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会の背景と目的

当協会は前身の「大学発バイオベンチャー協会」の趣旨を引継ぎ、同協会を発展的に解散し、2023年5月22日新たに、バイオベンチャーやスタートアップの振興や産官学連携の推進を目的として、設立されました。

具体的には、アカデミアからスピンオフした医療やバイオテクノロジー分野のベンチャー企業を支援し、研究成果の商業化や新産業への展開を促進するとともに、新たな医療技術やバイオテクノロジーの発展を奨励し、日本の健康と福祉に貢献するためのプラットフォームを提供することを重要視しています。

そのために、研究成果の商業化支援、ビジネスアクセラレーションプログラム、産業界との連携強化、資金調達支援、人材育成と起業家精神の昂揚等の方策を議論し提言して参ります。

◆開催概要

開催日・時間

2026年2月12日（木） 18:00～20:15



会場

東京ミッドタウン八重洲 カンファレンス 4階 大会議室

（〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2番1号）

JR / 東京メトロ東京駅より地下直結（八重洲地下街経由）

東京メトロ京橋駅より徒歩3分

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/access



参加費・参加方法

無料 ※要お申込み

開催方式

会場のみ （オンライン配信は予定しておりません)

※当協会 会員限定で後日動画配信を行う可能性がございます（調整中）



お申し込み方法

下記URLよりお申し込みをお願い致します。

https://x.gd/NZoqF

申込締切

2026年2月6日（金） 23:59

◆演題・講演者（敬称略）

18:00～18:05

主催者挨拶

一般社団法人アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会 理事長 森下 竜一

18:05～18:45

講演１

「医療機器行政の現状と今後の展望 ～プログラム医療機器・AI・再生医療を中心に～」

厚生労働省 医薬局 医療機器審査管理課 課長 野村 由美子 氏



19:00～19:45

講演２

「世界をリードする医療先進国へ ～政治・行政・産業界が一体となって取り組むべきこと～」（仮）

衆議院議員 前財務大臣 加藤 勝信 氏

19:45～20:15

名刺交換会・ネットワーキング

◆お問い合わせ

一般社団法人アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会

事務局：株式会社シード・プランニング （担当：岩間、渡部）

E-mail : bhv.jimukyoku@seedplanning.co.jp