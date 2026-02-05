【まじめえひめプロジェクト】オーイシマサヨシの原点―やっぱり地元が良い！―

株式会社エースクリエイティブ

まじめなえひめ研究所（愛媛県松山市本町6丁目7-4・代表秋山真哉・https://majimena.ehime.jp/）

で展開中の「まじめなえひめ研究所」YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCc5DAxVc0ypMwqXpiwb_rZw） の新作映像 「【オーイシマサヨシを生んだ街 宇和島市へ#１】地元宇和島に帰郷篇』を2026年２月５日（木）20:00より公開いたします。

愛媛県では「若者が“まじめ”に活躍する愛媛県」のイメージ定着を目指し、県内の若者が中心となった情報発信チーム「MEラボ」が愛媛の魅力発信を行うため、著名人を起用したプロモーションを展開しています。

「アニソン界のおしゃべりクソメガネ」として親しまれるオーイシマサヨシさんが、地元である愛媛県宇和島市へ帰郷。懐かしい出会いや思いがけない再会を楽しみながら、生まれ育った宇和島市の魅力と人々の温かさに改めて触れていく。街を巡る中で感じる地元ならではの空気や人情に包まれ、オーイシマサヨシさん自身も「ふるさとの良さ」を再発見します。

◼️今回公開される「第１弾」について

タイトル：【オーイシマサヨシを生んだ街 宇和島市へ#１】地元宇和島に帰郷篇

ロケ地：愛媛県宇和島市

出演者：オーイシマサヨシ

内容：シリーズ第１弾となる今回は、オーイシマサヨシさんが原点・宇和島市を訪れ、幼馴染との再会や鮮魚の名店での驚きを通して街の魅力に触れます。

主な見どころ：驚きの鯛が登場

公開日：2026年２月５日（木）20:00

◼️ただいま宇和島！幼馴染に即遭遇！？

オーイシマサヨシさんの原点・宇和島市へ。さすが地元とあって、到着早々に幼馴染と偶然の再会。学生時代の思い出話に花を咲かせ、和やかな雰囲気でロケがスタートしました。

続いて訪れたのは、プライベートでも通うほどお気に入りで、本当は教えたくないと語る名店「山瀬鮮魚店」。種類豊富な海の幸がずらりと並ぶ店内で、その新鮮さと宇和島市ならではの魅力を改めて実感している様子でした。他県では考えられないほどの破格な鮮魚の数々に驚きを隠せず、さらに普通ではなかなかお目にかかれない重さ5.7kgの巨大な鯛も登場。次々と飛び出す驚きに、終始笑いの絶えない時間となりました。

◼️宇和島市 市長公室職員 コメント

宇和島市は四国の南西部に位置し、海と山のすぐそばに暮らしがあるまちです。今回のロケでは、本市出身のオーイシマサヨシさんに、そんな「宇和島の日常」を改めて旅していただきました。オーイシさんが「本当は教えたくない」と思わず漏らすように、本市には新鮮な魚をはじめ、生産量全国一位を誇るポンカンやブラッドオレンジといった柑橘、そして出会う人のあたたかさなど多彩な魅力があります。宇和島には、日常の中にこそ誇れる魅力が詰まっています。

オーイシさんの軽快なトークを通じて、本市の魅力が全国の皆さんに届き、実際に足を運んでいただくきっかけとなれば嬉しいです。

◼️今後の動画公開スケジュール（全4回）

第1弾 地元宇和島に帰還篇 2026年２月５日（木）20:00

第2弾 同級生が営む蒲鉾店篇 2026年２月12日（木）20:00

第3弾 想い出の母校篇 2026年２月19日（木）20:00

第4弾 宇和島が誇る！スーパー高校生篇 2026年２月26日（木）20:00

■出演者プロフィール

オーイシマサヨシ

1980年愛媛県宇和島市に生まれ。2014年よりアニメ・ゲームコンテンツ向けに「オーイシマサヨシ」名義で活動を開始。数々の人気アニメや特撮ドラマの主題歌を担当し、作詞・作曲も手がけるほか、他アーティストへの楽曲提供などアニメソングクリエイターとしても幅広く活動をしている。

また、宇和島市より任命された「うわじまアンバサダー」として、地元・宇和島の魅力発信にも積極的に取り組んでいる。