神奈川県「全国の「欲しい人材」に、テレワークなら出会える！～在宅勤務を活用した障がい者雇用の導入事例紹介～」テレワークでの障がい者雇用セミナー開催

株式会社テレワークマネジメント

株式会社テレワークマネジメント（本社：北海道北見市、代表取締役：田澤由利）は、神奈川県より委託を受け、神奈川県障がい者のテレワーク推進事業を運営しています。

この度、本事業の締めくくりとして、3月11日(水)に、障がい者のテレワーク雇用に関心をお持ちの企業・就労支援機関等の方に向けて、本事業に参加し、障がい者のテレワーク雇用に挑戦した企業２社の事例紹介を含む、テレワークでの障がい者雇用セミナーを開催いたします。

【概要】

・企業が障がい者をテレワーク雇用する際のポイントを、テレワーク導入から採用活動まで解説します。

・本事業に参加し、障がい者のテレワーク雇用に挑戦した企業２社も参加。リアルな声をお届けします。

企業経営者、人事担当者、就労支援機関等の方等、障がい者のテレワーク雇用に関心のある方は、どなたでも参加いただけます。

障がい者のテレワーク雇用について理解を深めていただき、今後の採用活動や就労支援にお役立てください。

・令和８年３月11日（水） 14:00-15:30 （13:45入室開始 ）

・参加費：無料

・開催方法：オンライン(Zoomウェビナー)

・オンデマンド配信あり（期間限定）：当日の参加が難しい方も、下記より申込みください。

・講師：

【基調講演】障がい者のテレワーク雇用を企業戦略に！～雇用・定着のノウハウを伝授～

・株式会社asokka 代表取締役 倉持 利恵氏

【事業報告】

・株式会社テレワークマネジメント 鵜澤 純子

【企業インタビュー】

・株式会社崎陽軒

・ソリュウション株式会社

・詳細＆申込方法

事業公式ページをご確認ください。 https://www.telework-management.co.jp/kanagawa_da/

・申込締切：2026年3月6日(金)17：00

問合せ先

神奈川県障がい者のテレワーク推進事業事務局（株式会社テレワークマネジメント内）

お問合せフォームよりご連絡ください。

https://www.telework-management.co.jp/inquiry/form_kanagawa_da/