ゴジラ・ストアがついに福岡に上陸！！“九州地区初”のオフィシャルストア「ゴジラ・ストアHakata」が４月６日オープン！ゴジラ・ストアHakata限定商品なども順次展開を予定！
東宝株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 松岡宏泰）は、九州地区初となる常設のオフィシャルストア「ゴジラ・ストアHakata」を、2026年4月6日（月）、福岡県の博多マルイ２Fにオープンします。
ゴジラのオフィシャルストア ゴジラ・ストアは、現在、東京・大阪で展開している国内5店舗に加え、昨年9月にオープンした海外1号店「ゴジラ・ストアTaipei」や、本年1月にオープンした海外2号店「ゴジラ・ストアMalaysia」など、国内外で数多くのゴジラファンの皆様にご来場いただき、ゴジラブランドを体感できる場として大変好評をいただいております。
この成功を受けて、ゴジラ・ストア九州エリア“初”上陸となる、福岡県の博多マルイへ出店が決定しました！
先日、公開日が発表となったゴジラ映画最新作、山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』（11月3日（火・祝）公開）も期待値が高まるなか、今後もゴジラ・ストアから世界中のファンへ、ワクワク楽しいゴジラ体験をお届けしていきます。
オープンに合わせて、公式ライセンス商品、コレクターズアイテム、アパレル、ライフスタイルグッズなど、充実のラインナップを取りそろえるほか、ゴジラ・ストアHakata限定商品なども順次展開を予定。フィギュアからぬいぐるみなど、コアファンからライトファンまで幅広く楽しんでいただける商品をラインナップしていきますので、ぜひ続報をご期待ください！
また、「ゴジラ・ストアHakata」ではオープンに向けてスタッフを大募集中！福岡から世界に向けて、共にゴジラを盛り上げてくださる、アツい仲間をお待ちしています！
■店舗情報
店舗名: 「ゴジラ・ストアHakata」
所在地: 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ2F
営業時間: 10:00～21:00
■「ゴジラ」 「ゴジラ・ストアHakata」SNSアカウント情報
【ゴジラ公式Ｘ】 https://x.com/godzilla_jp
■「ゴジラ・ストアHakata」求人情報
「ゴジラ・ストアHakata」ではオープンに向けてスタッフを大募集中！
福岡から世界に向けて、共にゴジラを盛り上げてくださる、アツい仲間をお待ちしています！
■求人情報：https://arwrk.net/recruit/c549obmlaxc1ez4
■『ゴジラ-0.0』作品概要
■タイトル：『ゴジラ-0.0』
※「ゴジラ」と「-0.0」の間にスペースは無し、続け字で表記 「-0.0」は半角表記
■公開日：2026年11月3日（火・祝）
■監督・脚本・VFX：山崎貴
■製作：東宝(株)
■制作プロダクション：TOHOスタジオ ROBOT
■VFX：白組
■公式ＨＰ：https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/
TM & (C) TOHO CO., LTD.