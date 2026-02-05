Osaka City SC、関西サッカーリーグDivision2への昇格報告のため 大阪市中央区役所 松田彰久区長へ表敬訪問を実施

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたびOsaka City SCは、関西サッカーリーグDivision2への昇格決定を報告するため、大阪市中央区役所 松田彰久区長への表敬訪問を行いました。

全国クラブチームサッカー選手権大会優勝のご報告から約3ヵ月、今回は今シーズン最大の目標であった「昇格」の決定を直接ご報告しました。

大阪市中央区からJリーグ入りを目指すクラブとして、日頃より支えていただいている地域の皆さまに感謝の意をお伝えするとともに、来シーズンの決意や中長期的なビジョンを共有いたしました。

Osaka City SCは、今後も競技面において圧倒的なスピードで勝ち進むとともに、中央区をはじめご支援いただく皆さまとともに成長していけるよう地域貢献活動や地域課題の解決にも注力してまいります。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/