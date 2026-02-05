アバントグループ、「経営DXフォーラム2026」を開催

株式会社アバントグループ

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、以下 当社）は、2026年3月9日（月）にJPタワー ホール＆カンファレンスにて「経営DXフォーラム2026～先進事例に学ぶデータ活用と経営意思決定の未来～」を開催いたします。

開催趣旨

デジタル技術の進化と経営環境の複雑化により、企業の競争力は「経験や勘」から「データを起点とした合理的かつ迅速な意思決定」へと大きくシフトし、データを経営の中核に据えた意思決定の仕組みづくりが不可欠となっています。経営DXは単なる業務の効率性を求めたシステム化にとどまらず、経営意思決定の質そのものを高め、企業価値向上につなげるための重要な取り組みとして位置づけられています。

本フォーラムでは、“先進事例に学ぶデータ活用と経営意思決定の未来”をテーマに、経営企画・経理財務・IT／情報システム・DX部門のリーダーが一堂に会し、いち早く困難な改革に取り組む先進企業の挑戦の歩みから、真のデータ活用による経営管理の高度化と企業価値向上のヒントを考察してまいります。

主な登壇者およびテーマ

日戸興史事務所 代表

日戸 興史 氏

（元 オムロン株式会社 取締役執行役員専務 CFO 兼 グローバル戦略本部長

現 株式会社ワコールホールディングス／株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション／株式会社T&Dホールディングス 各社 社外取締役）

「グループ全体最適で企業価値向上を実現する実践ROIC経営

～CFO視点からみたより良い意思決定／実行力向上に向けての経営DX」

旭化成株式会社 取締役 副社長執行役員 研究開発・DX・知的財産統括

久世 和資 氏

「人・データ・組織風土を起点としたDXと経営 ～旭化成にみる変革の歩みと更なる成長に向けて～」

住友ベークライト株式会社 HPPグローバル事業企画室長

奥 智宏 氏

「住友ベークライトにおける製品別収益可視化への挑戦 ～連結多軸分析で実現する事業成長と価値創造 ～」

旭有機材株式会社 コーポレート統括本部 経理・財務部 部長

橘 康弘 氏

「旭有機材が語る、経営管理改革への道 ～予実管理効率化とROIC経営浸透の道筋～」

株式会社サンリオ 経営戦略本部 データ・テクノロジー推進室

大畑 正利 氏

「キャラクターIP企業サンリオのデータ活用改革 ～基盤刷新と Microsoft Fabricで実現した“全社で使える”データ活用～」

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 経営企画部 デジタル戦略課 課長

高井 将吾 氏

「売上高1兆円への挑戦：スシローが描く「次世代データ戦略」の全貌 ～グローバル成長を支えるデータ活用基盤の刷新～」

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/529_1_c6723dbd4849402d4db604a55a74337c.jpg?v=202602050321 ]

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA

【株式会社アバントについて】

社名：株式会社アバント

設立：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

URL：https://www.avantcorp.com/

事業内容：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

【株式会社ジールについて】

社名：株式会社ジール

設立：2012年7月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL： https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティング

サービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階