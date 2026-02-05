どっち派論争がディベートに！？　きのこの山・たけのこの里式の“ディベート”でサステナブルな問題に楽しく向き合う小学校向け教材『きのこの山・たけのこの里と学ぶ どっち派!? ディベート合戦』を開発

株式会社 明治

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾文二郎）は、株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）および株式会社朝日学生新聞社（代表取締役社長：安田雅信）と共同で、小学校向け教材『きのこの山・たけのこの里と学ぶ どっち派!? ディベート合戦』を開発しました。本教材は、2026年1月末より全国の小学校に配布予定です。

明治グループではこれまでも、自然との共生を目指し、事業活動や生産拠点、所有する企業緑地や協定地における生物多様性の保全活動をはじめ、小学生・中学生を対象とした自然環境学習の場を提供してきました。このような取り組みの一環として、児童にとって難しく感じられがちなサステナブルな問題を、親しみをもって向き合える身近なテーマに変えたいという思いから、この教材を制作し、これまで多くの人に親しまれてきた「きのこの山とたけのこの里、どっち派？」という問いかけを「ディベートの手法」として活用して、楽しく話し合える授業を目指しました。

本教材は、児童たちが環境問題について自分自身で考え、地球環境と共に生き「自然と共生」していくことの大切さについて、意見を交わし、考えを深めていくという学びをサポートする、児童用冊子と先生用 ガイドの二つの冊子がセットになっています。児童用冊子にはディベート合戦のルールの説明や「お題」の例のほか、児童たちが書き込めるワークシートが、また「先生用ガイド」には、授業をスムーズに進行するための指導展開例などが含まれています。

明治グループでは、これからも「人も、地球も、健やかな未来へ。」を目指し、積極的に取り組んでいきます。

■教材概要

名 称：『きのこの山・たけのこの里と学ぶ どっち派!? ディベート合戦』

構 成：〈児童用冊子〉目次

１．（マンガ）どっち派合戦とは？

２．どっち派!? ディベート合戦ルール

３．ゲームの進め方

４．どっち派!? ディベート合戦 お題【テーマ】

５．どっち派!? ディベート合戦 ワークシート

６．おまけのどっち派!?合戦

「きみが好きなのはどっち!? きのこの山 たけのこの里」

〈先生用ガイド〉目次

１．単元概要・目標

２．本教材の内容/この授業で学べること

３．指導展開例

４．ワークシート説明

５．本教材の参考事例



■教材をご希望の場合は、下記までご連絡をお願いいたします

・問い合わせ：朝日学生新聞社内 「どっち派！？ディベート合戦」係 school@asagaku.co.jp

・応募フォーム：https://t.asagaku.com/MDE0NDUy

・申込締切：2026年7月10日（金）23:59

※教職員からのご応募に限ります。

※先着順になります。数量に達し次第、締め切らせていただきます。

※申し込みいただいた教材は２月上旬から順次お届けする予定です。

※児童用冊子、先生用ガイドともに８ページ、サイズは児童用がB５、先生用がA4になります。

【参考情報】

・明治グループ 長期ビジョン

https://www.meiji.com/sustainability/harmony/management/

・株式会社 明治 きのこの山・たけのこの里

https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/