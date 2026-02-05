会員制フレンチで味わう、早春の六皿。最大4名で楽しめるサブスクレストラン『Provision』が2月のマンスリーメニューを公開。

株式会社Bounty of Life（本社：東京都渋谷区 代表取締役：品治典明）が運営するサブスクリプション制フレンチレストラン『Provision』が、2月のマンスリーメニューを公開いたしました。Provisionは、完全会員制・紹介制のフレンチレストラン。会員様を含めて毎回4名様分のご飲食代を、月額会費で賄うことができるサブスクリプション制を採用しており、会員様は月に何度でもご利用いただけます。お会計の必要がないので、大切な人と過ごした楽しい時間の余韻に浸りながら、スマートにお帰りいただくことができるレストランです。何度ご来店いただいてもお楽しみいただけるよう、グランドメニューとは別に、毎月新たなお料理をご提供する「マンスリーメニュー」をご用意しております。2月は、寒鮃のカルパッチョや菜の花のタリオリーニなど、春の香りへと導く新たな6品をご用意いたしました。


2月マンスリーメニュー


寒鮃のカルパッチョ　金柑ヴィネグレット


今月の前菜は、寒鮃（かんひらめ）のカルパッチョ。


身が引き締まり、脂ののった寒鮃を旬を迎えた金柑の穏やかな酸味と香りで仕上げました。


淡白ながらも旨みのある寒鮃の味わいに甘酸っぱい金柑のヴィネグレットが調和した爽やかな前菜です。


人参のスープ シナモンの香り


今月のスープは、甘みが増した人参をなめらかな、温かいスープに。


マスカルポーネと少量のシナモンで仕上げました。


人参のやさしい甘みの後からシナモンがふっと香り、口中にゆっくりと満ちていきます。


甘みの余韻が、冬の夜を穏やかに温める逸品です。


真鯛のポワレ　蕗の薹のソース


今月の魚料理は、真鯛のポワレ。


春先に向けて旨みが増していく真鯛を皮目は香ばしく、中はふっくらと火入れ。


春を告げる山菜、蕗の薹（ふきのとう）のソースを合わせ、ほのかな苦みと香りを重ねました。


ひと口目に皮目の香ばしさ、次に真鯛の澄んだ旨み。


終盤に蕗の薹のほろ苦さが立ち、口中に春の気配が残るひと皿です。


オマール海老とムール貝の漁師風


オマール海老とムール貝をスープ仕立てにいたしました。


オマール海老は表面を軽く炙り、甲殻と貝のだしを重ねた軽やかなスープで仕上げております。


ほのかなバターの香り、香ばしさをまとったオマール海老の甘み、ムール貝の塩気が穏やかに広がるひと皿です。


厚切り牛タンのグリル　グリビッシュソース


真空低温でやわらかく火入れした牛タンを表面だけ香ばしくグリル。


厚切りながら、噛むほどに繊維がほろりとほどけ、旨みがじんわりと広がります。


程よいコクと酸味のグリビッシュソースが脂を受け止め、後味をすっと軽く整えます。


厚みと軽さを両立させた、端正なひと皿です。


魚介と菜の花のトマトソースの自家製タリオリーニ　カラスミ掛け


今月のパスタは、魚介と菜の花のトマトソース。


あさり、小海老、白身魚など魚介の旨味を引き出した軽いトマトラグーに仕立てました


菜の花で季節を添え、仕上げにカラスミをたっぷりと。


ラグーソースが自家製のタリオリーニによく絡み、ほろ苦い菜の花が味を引き締めます。


噛むほどにカラスミの香りがふくらむ逸品です。


Provision




Provisionは、東京ミッドタウンから徒歩2分の路地裏に店を構えるサブスクリプション制のフレンチレストラン。前菜から、スープ、魚料理、肉料理、パスタ、デザートまで、本格的な創作フレンチを


提供しております。


ワインは、ソムリエとして確かな腕を持つ店主が厳選し、多数取り揃えております。


完全会員制、紹介制、指紋認証システムを導入した、大人の隠れ家的なお店ですので、友人とのお食事、会社でのお付き合い、接待、二次会、恋人とのデートなど様々なシーンでご利用いただけます。



最大の特徴は「サブスクリプション制（定額制）」を導入していること。



Unisonプラン　 55,000円/月　（税込）


De Luxeプラン　88,000円/月　（税込）



毎月会費をいただいている会員様は、月に何度でもご利用いただけます。


ほとんどのメニューのご飲食代を月額会費で賄うことができ、会員様を含めて毎回4名様までご利用いただけるので、煩わしい会計を避けて、心置きなくお楽しみいただけるお店です。



『De Luxeプラン』は、Unisonプランだと対象外メニューになってしまうトリュフやフォアグラ、ウニなどの高級食材を使用したお料理も食べ放題に含まれたプランです。


もちろん、会員様を含めて毎回4名様までご利用が可能で、お連れ様のご飲食代も月額会費で賄うことができます。





【店舗情報】

住所 / 〒106-0032


東京都港区六本木4-5-13


Reve六本木 3F


電話番号 / 03-6873-7624


営業時間 / 6:00 pm - 11:00 pm


定休日 / 不定休


HP / https://provision-tokyo.com/


【運営会社概要】

株式会社Bounty of Life


本社住所：東京都渋谷区神宮前5-25-4


代表取締役：品治 典明


※ Provisionを運営する株式会社Bounty of Lifeは、企業グループ INSTYLE GROUP 内の企業です