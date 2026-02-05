シングルモルトスコッチウイスキーの名門、「グレングラント」がパッケージをリニューアル

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社 (本社：東京都港区／代表取締役社長：ホルツァー 健二)が展開するシングルモルトスコッチウイスキー グレングラントは、パッケージデザインをリニューアル致します。

■ブランドの象徴である「ブルーポピー」をあしらった、洗練された新パッケージデザインに

グレングラントを世界的なブランドへと成長させた創業者の息子ジェームズ・グラント（通称 “ザ・メジャー” ）は、優れたウイスキーづくりの先駆者であると同時に、世界中を旅する冒険家としての一面を持っていました。 華やかなウイスキーのヒントを求め、各地を飛び回っていた彼は、ヒマラヤ山脈を探索した際に、可憐で希少なブルーポピーと出会います。その美しさに心を奪われたザ・メジャーは、この花をスコットランドの蒸溜所へ持ち帰り、自らの手で大切に育てました。 このエピソードに由来し、ブルーポピーはブランドの象徴的アイコンとして受け継がれています。 現在も季節になると、蒸溜所の庭園ではブルーポピーが鮮やかに咲き誇り、グレングラントの探求心とクラフトマンシップの精神を静かに語り続けています。

■製品概要及び切替スケジュールに関して

今回のリニューアルにおいて、ブランドを代表する「グレングラント 12年」のみアルコール度数が変更となり、その他の製品についてはパッケージデザインの刷新のみとなります。

【品名】グレングラント アルボラリス

【テイスティングノート】フレッシュでオレンジのような柑橘の香りと爽やかな甘み。

【容量】700ml

【アルコール度数】40%

【希望小売価格(税抜)】2,500円

【切替スケジュール】既に一部切替済み

【品名】グレングラント 10年

【テイスティングノート】芳醇な青リンゴの果実感に満ちた味わい。

【容量】700ml

【アルコール度数】40%

【希望小売価格(税抜)】5,000円

【切替スケジュール】2月中旬予定

【品名】グレングラント 12年

【テイスティングノート】熟した赤リンゴの甘みとナッツの香ばしさが交わったグレングラントの代表作。

【容量】700ml

【アルコール度数】40% （旧:43％）

【希望小売価格(税抜)】6,000円

【切替スケジュール】2月24日（火）出荷分から

【品名】グレングラント 15年

【テイスティングノート】ドライイチジクのような凝縮感とバニラの甘さ。

【容量】700ml

【アルコール度数】50%

【希望小売価格(税抜)】10,000円

【切替スケジュール】5月頃予定

【品名】グレングラント 18年

【テイスティングノート】フルーティーでありながらはちみつのようにクリーミー。華やかな芳香。

【容量】700ml

【アルコール度数】43%

【希望小売価格(税抜)】20,000円

【切替スケジュール】2026年予定

■グレングラントについて

最も華やかなシングルモルトを求めて。

グレングラントを世界的なブランドに成長させたのは、創設者の息子であるジェームズ・グラント、通称“ザ・メジャー”。1872年に蒸溜所を引き継いだとき彼は、ものづくりへの強いこだわりを持っていました。そして彼には、スペイサイドのシングルモルト・ウイスキーの中でも他に類を見ないものをつくりあげようという、強く純粋な意志があったのです。

ウイスキーづくりのアイデアを求め、世界の隔たりが今よりずっと大きかった時代に、彼は世界中を旅して、各地の珍しく美しいものを探し歩きました。自然への深い敬意を持つ“ザ・メジャー”は、世界各地の花や植物に心を惹かれ、それらを持ちかえり蒸溜所のまわりに壮麗な庭園をつくりあげました。一日の中で、季節の中で、刻々と趣を変えていく自然の色や匂い、そして音までもが、大切なインスピレーションとなり、彼の華やかさの追求が始まったのです。

“ザ・メジャー”は、自らが想い描いた華やかな味わいを実現する為に、背の高いスレンダーなポットスチルの設計に始まり、水冷式ピューリファイアの搭載、そして原料からボトリングに至るまで全ての工程にこだわり、グレングラントだけの味わいと香りを生みだしたのです。

一杯のグレングラントは、まるでグラスに入った花束のよう。最も華やかなシングルモルトを求めた、１８０年以上にわたる探求の成果を、ぜひ味わってください。

