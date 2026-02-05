ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』2月5日（木）、よみうりランド遊園地内にグランドオープン！

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長:石原恒和）は、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を2026年2月5日（木）より開業し、同日にグランドオープンセレモニーを開催いたしました。

当日は、株式会社ポケモンCBO兼合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤憲二郎、株式会社よみうりランド代表取締役社長兼合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口烈氏、株式会社ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田順一が登壇し、『ポケパーク カントー』の開業に向けた思いや施設の魅力についてご挨拶いたしました。

その後、川崎市長の福田紀彦氏、稲城市長の高橋勝浩氏、そして、ピカチュウ・イーブイが登壇し、華やかなテープカットセレモニーを実施。多くの関係者とともに、ポケモン初の屋外常設施設誕生の記念すべき瞬間を祝いました。

■挨拶で語られた『ポケパーク カントー』への思い、施設の魅力と今後の展望について説明

グランドオープンセレモニーでは、合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤より、「ポケモン初の屋外常設施設をポケモン30周年のこの年に、そしてこの日に迎えられたことを非常に喜んでおります。そして我々は、世界中のポケモントレーナーに、ここでしかできない体験をしていただけることを祈り、ポケモンたちと触れあっていただいて、喜んでいただける姿を想像しながら本日を迎えました。これからもポケモンは皆様が本当に喜ぶ体験を提供できるよう、一生懸命プロデュースさせていただこうと思っています」との挨拶がありました。

合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口氏は、「ポケモンが世に生まれて、今月27日でちょうど30年になります。その記念すべき年に、ポケモンで初めての屋外常設施設『ポケパーク カントー』をよみうりランドの森にオープンできることを大変嬉しく思います。ポケモンたちと一緒に過ごす体験が大切な宝物になるよう、日本国内をはじめ世界中から訪れるポケモンファンの皆様を、最高のホスピタリティでお迎えしたいと思っております」とコメント。

株式会社ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田からは、「30年間という年月の中で、世界中のポケモンファンの皆様、そしてポケモンを支えてくださった皆様が、本当にポケモンというものを好きでいてくれたことで、この『ポケパーク カントー』を作ることができました。一番最初に考えたことは、ポケモンが実在する世界を作ろう、ということでした。1匹1匹のストーリーを考えながら、どんな生活をしているのだろうか、どんな場所で何を食べているんだろうかと、想像しながら作り上げていきました。ポケモンがいる世界というのはどんなものか、ぜひ見に来てもらいたいと思います。ストーリーを想像してもらいながら、好きなポケモンを見つけて、そして自分のお気に入りのポケモンと一緒に冒険してもらえたらと思います」との思いが語られました。

■市長とポケモンたちも登場して華やかなテープカットセレモニー！

記念すべき開業の瞬間を多くの関係者とともに祝福

主催者挨拶に続き、川崎市長の福田氏、稲城市長の高橋氏が登壇。そして、カーニバル衣装を着たピカチュウとイーブイが登場。テープカットセレモニーでは、登壇者全員で一緒にテープを切り、『ポケパーク カントー』の記念すべきオープンの瞬間を祝いました。セレモニー後には、フォトセッションも実施され、華やかなセレモニーとなりました。

『ポケパーク カントー』は、2026年2月5日（木）より一般営業を開始し、多くの方のご来場をお待ちしております。

【ポケパーク カントー関連サイト】

・公式サイト：https://www.pokepark-kanto.co.jp/

・公式X：https://x.com/PokeParkKANTOjp

・コーポレートサイト：https://corporate.pokepark-kanto.co.jp/

【『ポケパーク カントー』グランドオープンセレモニー実施概要】

■日程：2月5日（木）

■会場：『ポケパーク カントー』（〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015-1よみうりランド遊園地内）

■登壇者：

株式会社ポケモンCBO兼合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤憲二郎

株式会社よみうりランド代表取締役社長兼合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口烈氏

株式会社ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田順一

川崎市長 福田紀彦氏

稲城市長 高橋勝浩氏

ピカチュウ

イーブイ

【読売グループと「ポケモン」のかかわり】

読売新聞は、2009年に「ポケモンといっしょにおぼえよう！ ことわざ大百科」の朝刊連載をスタートし、これまでに「熟語」「慣用句」「方言」…など、様々な企画を株式会社ポケモンとともに展開してきました。また、将棋界最高峰のタイトル「竜王」の名を冠したポケモンバトルの大会「ポケモン竜王戦」も実施してきました。

株式会社ポケモン、株式会社よみうりランド、株式会社読売新聞東京本社は、2023年12月に「合同会社ポケパーク・カントー」を設立しました。

➤施設 『ポケパーク カントー』について、「ポケパーク」と「カントー」の間のスペースは半角です。

➤「合同会社ポケパーク・カントー」については、「ポケパーク」と「カントー」の間に「・」が入ります。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。