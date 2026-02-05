サトー、港区立みなと科学館および発明推進協会と共同で次世代育成に貢献

株式会社サトー

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」）は、港区立みなと科学館および公益社団法人発明推進協会と共同で、小学生向け体験型イベント「フィールドトリップ 企業で発見！SATOで体験！くらしを支える最先端技術」を、2026年1月6日（火）にサトー本社にて開催したことをお知らせします。

本イベントは、特許庁事業「知財エコシステムの多様性拡大に資するイノベーター育成に関する調査研究」の一環として、地域内ネットワークを活かした若年層への創造性育成を目的とした取り組みです。小学生をはじめとする子供たちが創造性を発揮しながら、知財の重要性や活用方法について理解を深めることを通じて、将来のイノベーションおよび次世代の科学技術を担う人材の育成に貢献することをめざしています。こうした趣旨のもと、当社は、地域社会とともに次世代育成の一環として、事業の中核であるRFIDをはじめとする自動認識技術を題材に、子どもたちが「社会を支える技術」と「ものづくり」の役割について、体験を通じて学ぶ機会を提供しました。

イベント開催の背景と目的

文理選択前の子供たちに対して創造性を育み、科学技術への興味を喚起するとともに、将来「発明を創造するイノベーター」として活躍する人材を育成することが社会的に求められています。こうした要請に応えるためには、地域内ネットワークを活かした新たな創造性育成の仕組みの検討が必要であり、その一環として、地域に根差した科学教育の拠点である「港区立みなと科学館」、知的財産の普及を担う「発明推進協会」、そして国内外で数多くの特許技術を保有する当社が連携しました。

くらしや社会を支える技術に子どもたちが触れる機会を提供することで、考える楽しさや探究心を刺激し、将来のイノベーションを担う「ものづくり」の面白さや重要性を伝えることを目的としています。なお本イベントは、港区立みなと科学館の学びを企業の現場に広げるプログラムとして位置づけられており、科学館の取り組みと一体となって開催したものです。

当日の体験内容：RFID技術で「見えない便利」を体感

当日は公募で集まった小学生とその保護者（計55名）が参加し、くらしを支える技術に触れながら、RFIDを使った仕事の疑似体験や実際の活用事例を通じて、科学技術への理解を深めるプログラムを実施しました。

- 「サトーってどんな会社？」：私たちの生活に欠かせないラベルやバーコードの役割を紹介- RFIDのしくみ紹介：電波を用いて情報を読み書きするRFIDの原理を科学的な視点から解説- RFID読み取り体験：複数の商品を瞬時に読み取る驚きのスピードを体感- 仕事の疑似体験： ハンドラベラーを使ったモノと情報をひも付ける値付けや、値引きラベルの貼り付けに挑戦- 3点認証体験： リストバンドを用いた認証体験を通じ、技術が「安心・安全」を守る仕組みを学習

イベント開催概要：

日時：2026年1月6日（火） 第1回：10時～12時、 第2回：13時30分～15時30分

タイトル：「フィールドトリップ 企業で発見！SATOで体験！くらしを支える最先端技術」

主催：港区立みなと科学館

協力：株式会社サトー

対象：小学生、保護者

参加者数：合計28組55名

参加費：無料

イベントに参加した子供たちからは、「見えない電波を使って一瞬で物を数えられるのがすごかった」「自分でラベルを貼るのが楽しかった」といった声が上がり、技術や発明への関心を高める機会となりました。

当社が推進する包括的な「次世代育成・教育支援」

当社では、今回のイベントのみならず、次世代育成を見据えた教育支援活動を継続的に展開しています。

１．外部機関との連携による学びの機会創出

みなと科学館や発明推進協会といった外部機関と連携し、子どもたちが科学に触れる体験型の学習機会を提供しています。「発明」や「ものづくり」への興味と探究につながる学びを推進しています。発明協会の「青少年創造性開発育成事業」にシルバースポンサーとして協賛しています(https://www.sato-global.com/ja/news/release/2025/20250321/)。

２．企業訪問学習・出張授業・学生とのアイデア共創

社会学習やキャリア教育の場として、本社ショールームを活用した小学生・中学生・高校生・大学生の企業訪問学習を積極的に受け入れています。自動認識について学ぶ出張授業の実施や、学生とともに社会課題の解決を考えるアイデア共創にも継続的に取り組んでいます。

３．教育現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）支援

バーコードやRFIDを活用した学校内の備品管理や教職員の業務効率化を支援することで、教育現場の課題改善とDXに貢献しています。

今後の展望

当社は、企業活動を通じた社会課題の解決とともに、持続可能な未来の実現に向けた取り組みを推進しています。なかでも、未来を担う子どもたちへの教育支援は、地域社会の発展と、将来のイノベーション創出につながる重要活動です。今回のイベントは単なる技術紹介に留まらず、知的財産を生み出す「発明」や「ものづくり」の面白さを子どもたちに伝える機会の一つと考えています。今後も、地域社会や教育機関、関連団体との連携を通じて学習機会を継続的に提供し、社会全体の次世代育成と持続可能な社会の発展に寄与してまいります。

港区立みなと科学館 概要

所在地：東京都港区虎ノ門3-6-9

開館時間：9:00～20:00

休館日：第2月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

入館料：無料（※プラネタリウムは有料：大人600円、小中高生100円）

アクセス: 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」から徒歩5分、「虎ノ門ヒルズ駅」から徒歩4分

HP：https://minato-kagaku.tokyo/

株式会社サトー 概要

あらゆるものを情報化して、社会のうごきを最適化する。サトーグループは、90を超える国・地域でビジネスを展開する創業1940年のグローバル企業グループです。バーコードやRFIDなどに代表される、自動で情報を認識・入出力するための技術（自動認識技術）を用いて、リアルな世界のあらゆるものを情報化し、その情報を活用することで、現場ごとに最適な課題解決の仕組みを提供しています（2025年3月末時点、連結売上高1,548億円）。

所在地 ：東京都港区芝浦3 丁目1 番1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

代表者：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行

資本金 ：84億円（2025年3月31日現在）

企業HP：https://www.sato-global.com/ja/news/

事業内容：自動認識ソリューション商品（ラベルプリンター、RFIDプリンター、ラベル自動印字貼付機、ソフトウェア、シール・ラベル、RFIDタグ、ハンドラベラー等）の企画、開発、設計、製造、販売、保守。バーコードリーダー、RFIDリーダー、自動貼りロボットなど他社周辺機器を組み合わせた総合的なソリューションの企画提案。