国内最大級の動画広告データベース「動画広告分析Pro」がAIエージェント向け「広告データAPI」の提供を開始。Claude Opus 4.5をはじめとする最新LLMが広告データを直接活用可能に。

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、国内最大級の動画広告データベース「動画広告分析Pro」を運営しており、このたびClaude Opus 4.5や、Gemini 3 Proをはじめとする最新LLMやAIエージェントが広告データを直接参照・活用できる「広告データAPI」の提供を開始しました。

本APIにより、広告代理店やSales Tech企業は、自社のAIシステムに市場の一次データを即座に連携できるようになります。「AIを導入したが、アウトプットの精度が低い」「市場調査の自動化が進まない」といった課題を、データの質から解決します。

公式サイト：https://kashika-20mile.com/

動画広告分析Pro」とは

「動画広告分析Pro」は、広告・案件・媒体などインターネット広告のあらゆる領域を網羅した広告分析ツールです。再生増加数や予想消化額といった独自の概念を導入することにより、競合広告の調査・分析、順位変動を可視化。媒体を横断して簡単に比較分析を行うことができます。

サービス開始4年で導入社数は2,000社を超え、月間1億件以上の広告データを収集しています。

■ 動画広告分析Proでできること

1. 市場を丸裸にしたランキング検索

全8,000商材の中から再生数を元に、ランキング（商材/ジャンル）を表示。この機能を使用することで、現在売れている広告クリエイティブや案件、また市場のトレンドをいち早く見つけることができます。

2. あなたの探したい情報が見つかる ヒット広告検索

全8億件を超えるデータの中から売れている広告やLPを検索可能。毎日1万件の広告を収集しデータ更新をタイムリーに行っており、市場で売れている訴求やクリエイティブスタイル、時流によって売れるジャンルなどを見つけることができます。

開発の背景

生成AIやAIエージェントの進化により、ビジネスは「人間が分析する」段階から「AIが自律的に実行する」段階へと移りつつあります。しかし、多くの開発現場やマーケティングチームが共通の壁に直面しています。



【現場で聞かれる声】

「AIに広告案を作らせても、現場で使えるものが出てこない」

「学習データが古く、TikTokやShortsなど今のトレンドに対応できていない」

「データ収集に手間がかかり、本来やりたい開発に集中できない」

「毎回SaaSの管理画面を開くのが面倒。AIに任せたい」

これらの課題の背景には、AIが処理しやすい形式で、かつ鮮度の高いデータが市場に流通していないという問題があります。

「動画広告分析Pro」はこれまで、人間向けの分析ツールとしてSaaS形式でサービスを提供してきました。今回、AIがデータを直接読み込んで活用できるDaaS（Data as a Service）としての機能を新たに追加します。

「広告データAPI」の特長

1. AIが理解しやすいデータ構造

広告情報（動画、記事LP、バナー等）を、AIが文脈を把握しやすいメタデータとして提供します。「なぜこの広告が成果を出しているのか」という因果関係まで推論できるようになり、生成されるクリエイティブやレポートの質が向上します。

2. 一次データの網羅性と鮮度

TikTok、YouTube、Shorts、Facebook、Instagram、X、LINE広告など主要14媒体に出稿され、成果を出している広告データをAPI経由でリアルタイムに取得できます。トレンドの変化が速い動画広告市場において、常に最新の情報をAIに学習させ続けることが可能です。

3.自動化を前提とした設計

人間が毎回ツールにログインして操作する必要はありません。本APIは、AIエージェントがバックグラウンドで継続的にデータを監視・参照する運用を想定して設計しています。

想定されるユースケース

広告代理店：AIによる広告台本・バナーの自動生成システムの構築

Sales Tech企業：自社ツール内での、市場データに基づくリコメンド機能の実装

制作ツールベンダー：ユーザーの商材に合わせた競合事例の自動提示機能の開発

「Pro ai」との連携で、広告業務の完全自動化へ

当社は2026年1月、広告分析ツール「DPro」に蓄積された膨大な広告データを活用した生成AI機能「Pro ai（プロエーアイ）」をリリースしました。Pro aiは「どんな構成のバナーが伸びているか」「どんな訴求軸が刺さっているか」といった実践的な知見を持ち、バナー生成・記事LP制作・市場動向レポート作成といった高度なマーケティング業務を一気通貫でサポートします。

今回提供を開始した「広告データAPI」は、Pro aiで培った「広告データを理解したAI」のノウハウを、外部のAIシステムにも解放するものです。自社でAI開発を行う企業様は、当社のAPIを通じて、Pro aiと同等の高品質な広告データをご活用いただけます。

「Pro ai」とは

Pro aiは、単なる画像生成AIや文章生成AIとは一線を画す「広告特化型AIアシスタント」です。動画広告分析ツール「DPro」に蓄積された膨大な広告クリエイティブデータをベースに学習しており、実際に成果が出ている広告の構成・訴求・デザイントレンドを理解しています。

【Pro aiの主な機能】

・広告データを理解したAIが「使えるバナー」を自動生成

・分析結果を、そのまま「提出できるレポート」に自動変換

・広告データを起点に、記事LPを構成から本文まで一気に生成

