『ルナルナ』、避妊情報を包括的に提供するサイト『LunaLuna 避妊情報ナビ』 開設

株式会社エムティーアイが提供するウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』は、2月5日（木）より、産婦人科医師監修のもと、避妊に関する包括的な情報を提供するサイト『LunaLuna 避妊情報ナビ』を開設します。本サイトは、避妊に関する信頼できる情報をもとに、一人ひとりが自身の状況や考えに応じた選択ができるよう支援します。

あわせて、避妊を取り巻く環境変化を踏まえ、緊急避妊薬の服薬記録や、服薬後の体調確認のタイミングをお知らせする機能を、新たに『ルナルナ』アプリへ追加します※1。

『LunaLuna 避妊情報ナビ』の開設と、アプリへの機能追加により、年代や性別を問わず多くの人が避妊に関する正しい知識にアクセスできる環境づくりを進めるとともに、女性が自分自身の身体や将来について、選択肢を理解したうえで主体的に判断できる社会の実現に貢献します。

◆避妊に関する正しい知識提供から、緊急避妊薬服薬後のサポートまで、『ルナルナ』が包括的支援を開始

避妊は、自身の身体や将来を守るための選択肢のひとつであり、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（生殖に関する健康と権利）においても重要な要素です。近年、女性の社会進出や生き方の多様化が進むなかで、性や生殖に関しても本人の意思に基づいて、安心して選択できる環境を整えることの重要性が、これまで以上に高まっています。

こうした流れのなか、これまで医療機関での処方が必要であった緊急避妊薬についても、本年2月より、薬局やドラッグストアで医師の処方箋なしに購入できる緊急避妊薬として「ノルレボ(R)」の発売が開始されています※2。これにより医療機関が限定的な地域においても必要な情報や手段にアクセスしやすくなるほか、相談しづらい立場にある人や予期しない妊娠の可能性に直面した女性にとっての選択肢も広がると考えられます。一方で、安全かつ適切な避妊方法を選択するには医療機関との関わりが引き続き重要であり、正しい知識に基づく情報提供や相談体制の整備はより一層不可欠と言えます。

このような背景のもと『ルナルナ』では、避妊に関する正しい情報提供と相談体制の周知、ならびに一人ひとりの状況に合った判断を行えるような支援を目的としたサイト『LunaLuna 避妊情報ナビ』を開設します。あわせて、『ルナルナ』アプリに、緊急避妊薬の服薬記録や、服薬後の体調確認のタイミングをお知らせする機能を追加します。

なお、これらの取り組みにあたっては、薬局やドラッグストアで購入できる緊急避妊薬「ノルレボ(R)」を販売する第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）より協力を受けています。

◆『LunaLuna 避妊情報ナビ』について

https://sp.lnln.jp/hinin_navi/

産婦人科医師監修のもと、避妊に関する基礎知識を広く提供するサイト

≪主な提供内容≫

・避妊に関する包括的な基礎知識

・不安になった際の相談窓口の情報

・産婦人科検索機能

◆緊急避妊薬の服薬記録や、服薬後の体調確認のタイミングをお知らせする機能について

『ルナルナ』アプリ内で利用できる、病院で処方または薬局・ドラッグストアで購入した緊急避妊薬服薬後のサポート機能

※緊急避妊薬の使用は、日常的な避妊目的ではなく、緊急時の使用を想定しています。

≪主な記録内容≫

・服薬した薬剤の名前

・薬剤を服用した日時

・薬剤を入手した場所

・不安のある性行為のあった日時

これらの情報を記録すると、服薬の3週間後にアプリから通知が届き、体調確認をサポートします。通知は、文面から緊急避妊薬の服薬が特定されないプライバシーに配慮した形で届くため、安心して利用することができます。

今後も『ルナルナ』は、『LunaLuna 避妊情報ナビ』をはじめ、緊急避妊薬の服薬記録や、服薬後の体調確認のタイミングをお知らせする機能の提供を通じて、女性だけでなく男性を含む社会全体で避妊に関する正しい知識を学び、アップデートしていける環境づくりに取り組んでいきます。そして、あらゆる人が自身の健康や将来について、正しい知識のもと、より主体的に選択できる社会の実現の一助となることを目指します。

