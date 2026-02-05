FM大阪が推進する「SDD PROJECT」と南海電鉄がコラボレーション！～駅・車両内で「飲酒運転撲滅」を呼びかけます～

株式会社エフエム大阪SDD～STOP! DRUNK DRIVING PROJECTDJ KOO

南海電気鉄道株式会社(社長：岡嶋信行、以下「南海電鉄」)は、

株式会社エフエム大阪(以下「FM大阪」)が主催する飲酒運転撲滅プロジェクト

「SDD～STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」にパートナーとして参画します。

南海電鉄は、運輸業を中核とする企業として、グループ経営方針に「安全・安心の徹底」を掲げ、社内でも飲酒運転に対して厳格な姿勢で取り組んでいます。

「SDD PROJECT」が掲げる啓発メッセージ「飲酒運転のない安全な未来社会実現」に共感し、

「SDD PROJECT」のパートナーとして、南海電鉄の駅構内および電車内にて「飲酒運転撲滅」を呼びかけるコラボレーション施策を実施します。

・駅構内放送

「LIVE SDD 2026」に出演する全9組のアーティストによる飲酒運転撲滅の啓発メッセージを南海電鉄各駅で放送。

・オンリーワントレイン「SDD号」運行

「LIVE SDD 2026」ポスターでジャックした特別列車を運行。

・ポスター掲示、デジタルサイネージ放映

南海電鉄各駅・車両内で「LIVE SDD 2026」ポスター掲示およびデジタルサイネージで啓発映像を放映。

・特別イベント

2026年2月14日（土）、大阪城ホールで開催される「LIVE SDD 2026」当日には、ダンス＆ボーカルユニット TRFのDJ KOOさんを難波駅の 1日駅長に任命します。

詳細は以下のとおりです。

１．「LIVE SDD ２０２６」出演アーティストによる駅構内放送

(1) 放送期間 ２０２６年２月９日(月)～３月３１日(火)

(2) 放送駅・アーティスト

２．オンリーワントレイン「SDD号」運行

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11787/table/54_1_071100655bf7060580a13ed042cc5a9d.jpg?v=202602050321 ]ゆずTRFアンジュルム渡辺美里FANTASTICSSTARDUST REVUE超ときめき(ハート)宣伝部ゴスペラーズCLASS SEVEN

(1) 運行期間 ２０２６年２月９日(月)～２月１５日(日)

(2) 運行区間 南海線・空港線・和歌山港線

高野線（難波駅～橋本駅間）、泉北線

(3) 対象車両 １０００系６両１編成、６２００系６両１編成（南海線・高野線１編成ずつ）

※本オンリーワントレインは車両内でのポスタージャックのみとなり、車体へのラッピング等は、実施いたしません。

３．DJ KOOさん 難波駅１日駅長就任

(1) 開催日 ２０２６年２月１４日（土）１１：１４～１１：２６ ※予定

(2) 場所 難波駅９番ホーム

(3) 内容 ダンス＆ボーカルユニット TRFのDJ KOOさんが難波駅の「１日駅長」となり、

飲酒運転撲滅を啓発するとともに、特急ラピートに対して出発の合図を行います。

※難波駅ホームにご入場いただくには、入場券または乗車券が必要です。

※当日の列車運行状況により、「１日駅長」を急遽中止する場合があります。

＜参考＞「SDD（STOP! DRUNK DRIVING） PROJECT」について

飲酒運転による悲惨な事故が社会問題化していた２０００年代半ば、FM大阪が「ラジオ局としてできることは何か」と考え、社会全体に「飲酒運転をしない・させない」意識を広げ、飲酒運転による事故をなくすために立ち上げた、音楽とメディアの力で飲酒運転撲滅を訴えるプロジェクト。２００７年の立ち上げ以来、１８年以上にわたり継続的に活動を展開している。

SDDプロジェクトURL：https://fmosaka.net/sdd/

