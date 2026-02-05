制作・校正・印刷前チェックの「属人化」を「仕組み化」へ。page2026に出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年2月18日（水）- 2月20日（金）に東京のサンシャインシティ コンベンションセンターで開催される「page2026」に出展します。会場内では「制作・校正・印刷前工程を『属人化』から『仕組み化』へ」をテーマにブースを出展するほか、実際に仕組み化・自動化を実現するツールを、事例を交えてご紹介するセミナーを開催します。

※写真は昨年出展時の様子

制作から校正、印刷前データチェック、検版に至る印刷前工程では、作業が担当者の経験やスキルに依存し、属人的になってしまう傾向があります。これらの工程を自動化・仕組み化することで、少人数でも表記ミスや時間のロスを抑えた効率的なワークフローの構築を支援します。

1919年の創業以来積み重ねてきたデザインワークフローへの理解と、20年の校正業務支援の知見を活かし、お客様ごとの課題に最適な運用とシステムをご提案します。展示会にお越しの際は、ぜひブースにお立ち寄りください。

■タイトル

page2026

■詳細はこちら

https://www.too.com/event/2026/page2026/

■主な出展内容

・オンライン校正ツール「Ziflow」「Brushup」

・制作データ差分照合・校正ツール「Proof Checker PRO」

・RPA・自動化ワークフローツール「Enfocus Switch」

・オールマイティ検版ツール「Hallmarkerシリーズ」

・日常業務の効率化を支援「Adobe Firefly」

・アドビアプリを基礎から学べるスクール「Desi」

■展示会場内セミナー

「制作・校正・印刷前データチェック工程を“属人化した工程”から“仕組みで回る工程”へ」

デザイン制作から校正、入稿後のデータチェック、検版に至る印刷前の工程を対象に、属人化しがちな作業を仕組み化・自動化するためのツールを、事例を交えてご紹介します。

・日時：2026年2月20日（金）12：10 - 12：40

・会場：4階ホールB特設会場

・定員：80名

・参加費：無料

・詳細URL：https://page.jagat.or.jp/venueseminar.html

※セミナーは展示会場内で開催するため、事前来場者登録が必要です。

※詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。

■page2026開催概要

主催：公益社団法人日本印刷技術協会

日時：2026年2月18日（水）- 20日（金）10：00 - 17：00

場所：サンシャインシティ コンベンションセンター

Tooブース：小間番号 D-13

オフィシャルサイト：https://page.jagat.or.jp/

※展示会無料招待券の登録が可能です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル