制作・校正・印刷前チェックの「属人化」を「仕組み化」へ。page2026に出展
クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年2月18日（水）- 2月20日（金）に東京のサンシャインシティ コンベンションセンターで開催される「page2026」に出展します。会場内では「制作・校正・印刷前工程を『属人化』から『仕組み化』へ」をテーマにブースを出展するほか、実際に仕組み化・自動化を実現するツールを、事例を交えてご紹介するセミナーを開催します。
※写真は昨年出展時の様子
制作から校正、印刷前データチェック、検版に至る印刷前工程では、作業が担当者の経験やスキルに依存し、属人的になってしまう傾向があります。これらの工程を自動化・仕組み化することで、少人数でも表記ミスや時間のロスを抑えた効率的なワークフローの構築を支援します。
1919年の創業以来積み重ねてきたデザインワークフローへの理解と、20年の校正業務支援の知見を活かし、お客様ごとの課題に最適な運用とシステムをご提案します。展示会にお越しの際は、ぜひブースにお立ち寄りください。
■タイトル
page2026
■詳細はこちら
https://www.too.com/event/2026/page2026/
■主な出展内容
・オンライン校正ツール「Ziflow」「Brushup」
・制作データ差分照合・校正ツール「Proof Checker PRO」
・RPA・自動化ワークフローツール「Enfocus Switch」
・オールマイティ検版ツール「Hallmarkerシリーズ」
・日常業務の効率化を支援「Adobe Firefly」
・アドビアプリを基礎から学べるスクール「Desi」
■展示会場内セミナー
「制作・校正・印刷前データチェック工程を“属人化した工程”から“仕組みで回る工程”へ」
デザイン制作から校正、入稿後のデータチェック、検版に至る印刷前の工程を対象に、属人化しがちな作業を仕組み化・自動化するためのツールを、事例を交えてご紹介します。
・日時：2026年2月20日（金）12：10 - 12：40
・会場：4階ホールB特設会場
・定員：80名
・参加費：無料
・詳細URL：https://page.jagat.or.jp/venueseminar.html
※セミナーは展示会場内で開催するため、事前来場者登録が必要です。
※詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。
■page2026開催概要
主催：公益社団法人日本印刷技術協会
日時：2026年2月18日（水）- 20日（金）10：00 - 17：00
場所：サンシャインシティ コンベンションセンター
Tooブース：小間番号 D-13
オフィシャルサイト：https://page.jagat.or.jp/
※展示会無料招待券の登録が可能です。
同件に関するお問い合わせ先
株式会社Too ソリューションサービス部
E-Mail sls_info@too.co.jp
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル