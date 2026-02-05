制作・校正・印刷前チェックの「属人化」を「仕組み化」へ。page2026に出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年2月18日（水）- 2月20日（金）に東京のサンシャインシティ コンベンションセンターで開催される「page2026」に出展します。会場内では「制作・校正・印刷前工程を『属人化』から『仕組み化』へ」をテーマにブースを出展するほか、実際に仕組み化・自動化を実現するツールを、事例を交えてご紹介するセミナーを開催します。




※写真は昨年出展時の様子

制作から校正、印刷前データチェック、検版に至る印刷前工程では、作業が担当者の経験やスキルに依存し、属人的になってしまう傾向があります。これらの工程を自動化・仕組み化することで、少人数でも表記ミスや時間のロスを抑えた効率的なワークフローの構築を支援します。



1919年の創業以来積み重ねてきたデザインワークフローへの理解と、20年の校正業務支援の知見を活かし、お客様ごとの課題に最適な運用とシステムをご提案します。展示会にお越しの際は、ぜひブースにお立ち寄りください。



■タイトル


page2026



■詳細はこちら


https://www.too.com/event/2026/page2026/



■主な出展内容


・オンライン校正ツール「Ziflow」「Brushup」


・制作データ差分照合・校正ツール「Proof Checker PRO」


・RPA・自動化ワークフローツール「Enfocus Switch」


・オールマイティ検版ツール「Hallmarkerシリーズ」


・日常業務の効率化を支援「Adobe Firefly」


・アドビアプリを基礎から学べるスクール「Desi」



■展示会場内セミナー


「制作・校正・印刷前データチェック工程を“属人化した工程”から“仕組みで回る工程”へ」


デザイン制作から校正、入稿後のデータチェック、検版に至る印刷前の工程を対象に、属人化しがちな作業を仕組み化・自動化するためのツールを、事例を交えてご紹介します。



・日時：2026年2月20日（金）12：10 - 12：40


・会場：4階ホールB特設会場


・定員：80名


・参加費：無料


・詳細URL：https://page.jagat.or.jp/venueseminar.html


※セミナーは展示会場内で開催するため、事前来場者登録が必要です。


※詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。



■page2026開催概要


主催：公益社団法人日本印刷技術協会


日時：2026年2月18日（水）- 20日（金）10：00 - 17：00


場所：サンシャインシティ コンベンションセンター


Tooブース：小間番号 D-13


オフィシャルサイト：https://page.jagat.or.jp/


※展示会無料招待券の登録が可能です。




同件に関するお問い合わせ先


株式会社Too ソリューションサービス部


E-Mail　sls_info@too.co.jp


〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル